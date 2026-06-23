周南市の高校生たちが、高速道路のサービスエリアで販売する商品開発に取り組んでいます。



22日、試作に向け考案したレシピのプレゼンが行われました。



この取り組みは山陽道の下松サービスエリアで販売する商品を高校生が考案しようというものでNEXCO西日本サービス・ホールディングスなどが企画しました。



徳山商工高校の3年生11人が課題研究授業の一環として4月から商品の開発に取り組んでいます。





テーマは、下松サービスエリア下り線で一番売れるパンとスイーツ。県内で生産または加工された農水産物などを使用したレシピであることが条件です。大島みかんや外郎を使った商品のコンセプトやターゲット、販売価格などをまとめてプレゼンしました。（徳山商工3年生 西郷凛愛さん）「自分が今までに食べて好きだった県内食材を使うようにした。自分で一から考えて商品を作るというのはやったことがなかったのでこれから企画とか考えるのに生かせると思う」（NEXCO西日本サービス・ホールディングス 佐藤公俊 中国支社長インタ）「食材の組み合わせなど非常に素晴らしかったと思うので、この中からSAの方で検討することになると思いますが、なかなか難しい選択になるのではないかと思う」今後はサービスエリア関係者によって選考が行われ10月上旬に下松サービスエリアでの販売を予定しています。