「防御率1.47」の投手による“超一級品の長打力” 大谷翔平、17号先頭打者弾に「スイングの力強さは完全に本物だ」米記者驚愕
大谷の17号アーチに米記者も驚愕した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間6月22日、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回の第1打席で右越えの17号先頭打者アーチを放った。
【動画】敵地騒然！大谷17号、先頭打者アーチシーン
試合は2−1でドジャースが勝利。6回にはフレディ・フリーマンの13号ソロも飛び出し、大谷と合わせて2発で接戦を制した。
初回、大谷は相手先発のゼビー・マシューズのチェンジアップを捉えると、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）で右翼席へ放り込んだ。
いきなりの一発に敵地は騒然となった。6月は出場17試合で7本目、節目の300本塁打までは残り3本となった。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニが文句なしの先頭打者ホームランを放った。ここ7試合の打率は.222と、最近の彼にしては当たりが止まっていたが、スイングには間違いなくパワーが宿っている」と綴ると、「防御率1.47を誇る投手による、超一級品の長打力である」と、驚きをもって投稿した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。