『クーリッシュ専用あんぱん』が登場 三鷹の老舗パン屋とコラボ【詳細】
ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」と東京・三鷹の老舗パン屋「トーホーベーカリー」がコラボし、『クーリッシュ専用あんぱん』が登場することが決まった。トーホーベーカリーで6月29日より期間限定発売される。
【写真複数】『クーリッシュ専用あんぱん』興味深い断面・外観など詳細
「クーリッシュ」をあんぱんに注入するSNS話題の簡単レシピが、限定メニューとして実現する。 「クーリッシュ」とのマッチングを前提に甘さを抑えたつぶあんを使い、パンの中に意図的に空洞を作った、特製のあんぱんを販売。『ミニクーリッシュ バニラ』とセットで販売し、簡単に「クーリッシュあんぱん」が楽しめる。
■クーリッシュ専用あんぱん＜ミニクーリッシュ バニラセット＞
販売期間：2026年6月29日（月）〜8月8日（土）
※販売状況によって前後する可能性あり
販売店舗：トーホーベーカリー
価格：356円（税込）
※イートインの場合は363円（税込）。クーリッシュ専用あんぱん単品は248円（税込）で販売
『クーリッシュ専用あんぱん』開発秘話
企画発起人コメント（アイス研究家 シズリーナ荒井さん）
クーリッシュとあんぱんの出会いは、まさに“冷やしあんぱん革命”。この夏、あんぱんの常識が変わります！
SNSで話題の「あんぱん×クーリッシュ」が、ついに専用商品として誕生しました。ひと口食べて驚いたのは、クーリッシュのひんやりなめらかな口どけと、あんぱんのふんわり食感が見事に調和していること。まるで“飲むアイス”と“食べるあんぱん”のいいとこ取りをしたような新感覚スイーツです。暑い日でも軽やかに楽しめて、後味は驚くほど爽やか。これは単なるアレンジではなく、夏のあんぱんの新提案。思わず誰かに教えたくなる、今年注目のクールな発明です。
「トーホーベーカリー」担当者コメント（代表取締役 松井成和さん）
初めは何をするかもわかりませんでしたが、誰もが知る人気商品とのコラボレーションに大きな喜びを感じました。私自身クーリッシュが大好きだったからです。クーリッシュならではの爽快感やバニラ感を、どう表現するかに強い責任も感じました。開発では、クーリッシュがしっかりと入る場所である空洞を作ること、そして、口どけや甘さのバランスにこだわり、あんこはかなり低糖度に抑えて、パン生地との一体感を何度も試作を重ねました。パン好きの方にもクーリッシュファンの方にも楽しんでいただける商品に仕上がったと思います。
「クーリッシュ」担当者コメント（ロッテ 渡辺和哉氏）
SNSで話題になった「あんぱんクーリッシュ」を皆さまにこれまでにない形で、より美味しく楽しんでいただきたい！そんな我々クーリッシュチームの想いにご賛同いただき、『クーリッシュ専用あんぱん』を開発いただいたトーホーベーカリー松井社長の職人技、シズリーナ荒井さんの企画力に脱帽するばかりです。「クーリッシュ」をそのまま飲むだけではなく、トッピングとしての可能性も切り拓くことができたと自負しています。 夏にピッタリな“スイーツ”「あんぱんクーリッシュ」を、ぜひお楽しみください！
「トーホーベーカリー」について
創業74年の老舗のパン店。いつでも「焼きたて、揚げたて、作りたて」をモットーに昭和の温もりを残しつつ、新作パンにも意欲的なパン屋として、3代にわたって営業。
所在地：東京都三鷹市下連雀1-9-19
【写真複数】『クーリッシュ専用あんぱん』興味深い断面・外観など詳細
「クーリッシュ」をあんぱんに注入するSNS話題の簡単レシピが、限定メニューとして実現する。 「クーリッシュ」とのマッチングを前提に甘さを抑えたつぶあんを使い、パンの中に意図的に空洞を作った、特製のあんぱんを販売。『ミニクーリッシュ バニラ』とセットで販売し、簡単に「クーリッシュあんぱん」が楽しめる。
販売期間：2026年6月29日（月）〜8月8日（土）
※販売状況によって前後する可能性あり
販売店舗：トーホーベーカリー
価格：356円（税込）
※イートインの場合は363円（税込）。クーリッシュ専用あんぱん単品は248円（税込）で販売
『クーリッシュ専用あんぱん』開発秘話
企画発起人コメント（アイス研究家 シズリーナ荒井さん）
クーリッシュとあんぱんの出会いは、まさに“冷やしあんぱん革命”。この夏、あんぱんの常識が変わります！
SNSで話題の「あんぱん×クーリッシュ」が、ついに専用商品として誕生しました。ひと口食べて驚いたのは、クーリッシュのひんやりなめらかな口どけと、あんぱんのふんわり食感が見事に調和していること。まるで“飲むアイス”と“食べるあんぱん”のいいとこ取りをしたような新感覚スイーツです。暑い日でも軽やかに楽しめて、後味は驚くほど爽やか。これは単なるアレンジではなく、夏のあんぱんの新提案。思わず誰かに教えたくなる、今年注目のクールな発明です。
「トーホーベーカリー」担当者コメント（代表取締役 松井成和さん）
初めは何をするかもわかりませんでしたが、誰もが知る人気商品とのコラボレーションに大きな喜びを感じました。私自身クーリッシュが大好きだったからです。クーリッシュならではの爽快感やバニラ感を、どう表現するかに強い責任も感じました。開発では、クーリッシュがしっかりと入る場所である空洞を作ること、そして、口どけや甘さのバランスにこだわり、あんこはかなり低糖度に抑えて、パン生地との一体感を何度も試作を重ねました。パン好きの方にもクーリッシュファンの方にも楽しんでいただける商品に仕上がったと思います。
「クーリッシュ」担当者コメント（ロッテ 渡辺和哉氏）
SNSで話題になった「あんぱんクーリッシュ」を皆さまにこれまでにない形で、より美味しく楽しんでいただきたい！そんな我々クーリッシュチームの想いにご賛同いただき、『クーリッシュ専用あんぱん』を開発いただいたトーホーベーカリー松井社長の職人技、シズリーナ荒井さんの企画力に脱帽するばかりです。「クーリッシュ」をそのまま飲むだけではなく、トッピングとしての可能性も切り拓くことができたと自負しています。 夏にピッタリな“スイーツ”「あんぱんクーリッシュ」を、ぜひお楽しみください！
「トーホーベーカリー」について
創業74年の老舗のパン店。いつでも「焼きたて、揚げたて、作りたて」をモットーに昭和の温もりを残しつつ、新作パンにも意欲的なパン屋として、3代にわたって営業。
所在地：東京都三鷹市下連雀1-9-19