大会第１２日（日本時間２３日）は４試合が行われ、大会屈指のスーパースターが３人で計６発と大暴れした。

日本時間午前２時に行われたアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）対オーストリア（同２４位）では、アルゼンチン代表で史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったＦＷメッシが先発。前半９分にＰＫを失敗したものの、同３８分に左クロスを左足ダイレクトで合わせて１点目。さらに後半アディショナルタイムにも２点目を決めた。３８歳でＷ杯最年長ハットトリックとなった初戦のアルジェリア戦に続く２戦連続の複数ゴールで、早くも今大会５ゴール。Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、クローゼ（ドイツ）を抜いて単独トップに躍り出た。

ちょうど４０年前の１９８６年６月２２日は、メッシが尊敬する元同国代表ＦＷディエゴ・マラドーナさん（２０２０年死去）がメキシコＷ杯準々決勝・イングランド戦（２〇１）で、ハンドしながらゴールした「神の手」、約６０メートルをドリブルで５人抜きして得点した伝説を刻んだ日に、「神の子」メッシが新たな伝説を刻んだ。

午前６時から行われた、フランス（ＦＩＦＡランク３位）対イラク（同５７位）の試合では、代表通算１００試合目となったフランス代表のエースＦＷエムバペが登場。前半１４分にペナルティーエリア外から利き足とは逆となる左でミドルシュートを突き刺し１点目。悪天候の影響で約２時間中断した後の後半にも相手のパスミスで訪れたチャンスを落ち着いて決めて２試合連続となる２ゴールとした。Ｗ杯通算得点を１６に伸ばし、最多のメッシを猛追している。

午前９時キックオフのノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）対セネガル（同１５位）には、ノルウェーの怪物ストライカーＦＷハーランドが登場。後半３分にカウンターからパスを受け最後は左足ダイレクトで決めると、さらに同１３分にはエリア内で左からのクロスに利き足とは逆の右足を合わせた。第１戦に続く２試合連続の２ゴール。ハーランドの活躍で、チームは２８年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

３人のスーパースターが初戦に続きそろって複数得点。得点王争いかつてないほどのハイレベルの争いを見せている。１位のメッシが５ゴール、２位にエムバペとハーランドが４ゴールで並ぶ。チームの勝ち上がりとともに、得点王争いも最後まで見逃せなくなりそうだ。