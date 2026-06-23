マリアナ諸島付近で台風第8号が発生しました。台風は今後、西北西に進んで沖縄の南へ達した後、進路を大きく北東に変えて日本の東方面へと進む見込みです。台風8号の名称「ヒーゴス」は米国が提案した名称で、「いちじく」を意味しています。今後の最新の気象情報に十分注意してください。

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■現在の状況（23日午前9時）

23日午前9時現在、台風第8号はマリアナ諸島にあって、西へ時速15キロで進んでいます。中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。また、風速15メートル以上の強風域は全域で110キロとなっています。

■進路を北寄りに転じ、沖縄・日本の東方面へ

24日午前9時の予報

台風はマリアナ諸島にあって、西北西へ時速20キロで進む見込みです。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は95キロとなっています。

25日午前9時の予報

台風はフィリピンの東へ達し、西北西へ時速20キロで進む見込みです。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、予報円の半径は155キロとなっています。

26日午前9時の予報

台風は沖縄の南へ達し、北北西へ時速25キロで進む見込みです。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は220キロとなっています。

27日午前9時の予報

台風は日本の東へ達し、北東へ時速55キロで進む見込みです。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は280キロとなっています。

28日午前9時の予報

温帯低気圧に変わり、日本のはるか東を東北東へ時速60キロで進む見込みです。中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は330キロとなっています。

いまのところ、8号が日本上陸、という予想はありませんが、西側にある台風7号との関係性によって、様々な影響が出る可能性もあります。台風7号の予想もあわせてみていきます。

■台風7号の現在の状況（23日午前9時）

23日午前9時現在、非常に強い勢力の台風第7号はフィリピンの東にあって、北西へ時速10キロで進んでいます。中心位置は北緯18度55分、東経125度10分で、中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルとなっています。また、風速25メートル以上の暴風域は全域で110キロ、風速15メートル以上の強風域は全域で280キロとなっています。

■進路を北東寄りに転じ、沖縄・関東方面へ

24日午前9時の予報

非常に強い勢力の台風第7号は沖縄の南へ達し、北北西へゆっくり進む見込みです。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルで、暴風域は全域で170キロとなっています。

25日午前9時の予報

強い勢力の台風第7号は沖縄の南にあって、北北東へゆっくり進む見込みです。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルです。

26日午前9時の予報

強い勢力の台風第7号は沖縄本島近海へ達し、北北東へ時速15キロで進む見込みです。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。

27日午前9時の予報

強い勢力の台風第7号は九州の南へ達し、北東へ時速30キロで進む見込みです。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。

28日午前9時の予報

台風第7号は関東の東へ達し、北東へ時速50キロで進む見込みです。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は460キロと大きくなっています。

【画像を見る】23日（火）～27日（土）雨と風最新シミュレーション

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