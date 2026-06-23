◆米大リーグ ナショナルズ４―１フィリーズ（２２日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ナショナルズのＦ・グリフィン投手（３０）が本拠のフィリーズ戦で自己最長となる７回１／３を投げ、４安打１失点で今季８勝目を挙げた。

メッツ相手に２試合で２１点を挙げた強打のフィリーズ打線を４安打に抑え、特に直近２戦４発でメジャー全体トップの２９本塁打をマークしているシュワバーをも空振り三振、中飛、二ゴロ失策で寄せ付けなかった。８勝はリーグ５位タイ。投球回９１回１／３も同６位とイニングをしっかり稼いでおり、３・１５の防御率は１１位でオールスター戦選出の可能性も出てきた。

２０２３年から昨季まで３年間、巨人に所属して通算１８勝を挙げた左腕は、今季から４年ぶりにメジャー復帰。年俸５５０万ドル（約８億５０００万円）プラス出来高総額１００万ドル（約１億５０００万円）の単年契約でナショナルズ入り。開幕ローテション入りすると、初登板でメジャー６年ぶりの白星を挙げるなどナショナルズのエースとして君臨している。