◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンは同２４位のオーストリアを２―０で下し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半３８分、左からの折り返しをＦＷメッシが左足で流し込み先制。前半９分にはまさかのＰＫ失敗のミスも、自ら取り返した。メッシはさらに、後半アディショナルタイム５分にも、自らのシュートの跳ね返りを左足で押し込み、２点目。今大会２試合、５ゴール目で初戦のアルジェリア戦でのハットトリックと合わせ、Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、並んでいた元ドイツ代表ＦＷクローゼ（１６点）を引き離し単独トップとなった。メッシは「正直、この勝利は本当にうれしい。苦しみながら、しっかりと勝ち取った一勝であり、この先に向けて安心感を与えてくれる勝利だ」と勝ち点３を喜んだ。

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ＦＩＦＡによると、メッシがこの試合で達成した主な記録は以下の通り。

▼Ｗ杯最多得点 この日２得点を挙げ、１８得点。試合前に並んでいたクローゼ（ドイツ、１６点）を上回った。エムバペ（フランス）もこの日２点を挙げ１６点に。以下、ロナウド（ブラジル、１５点）、ミュラー（ドイツ、１４点）と続く

▼Ｗ杯最多出場 この試合が２８試合目。２位はマテウス（ドイツ、２５試合）、３位はクローゼ（ドイツ、２４試合）、４位はマルディーニ（イタリア）＆Ｃロナウド（ポルトガル、ともに２３試合）

▼６試合連続得点 １９５８年のフォンテーヌ（フランス）、１９７０年のジャイルジーニョ（ブラジル）と並び３人目、最多タイ。メッシはＷ杯最近６試合で１０得点（カタールＷ杯のベスト１６以降）

▼３５歳以上でのＷ杯得点 メッシの１２点が最多。ロジェ・ミラ（カメルーン）が５点、ジルー（フランス）が４点