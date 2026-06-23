元Berryz工房・徳永千奈美さん、約11年ぶりメディア出演で近況報告「全然変わらない」「青春時代が蘇る」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/23】無期限活動停止中のアイドルグループ・Berryz工房のメンバーであり、歌手・タレントとして活動している夏焼雅が6月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Berryz工房の元メンバー・徳永千奈美さんがゲスト出演し、反響を呼んでいる。
【写真】芸能界引退の元ハロプロ、“約11年ぶり”近影
今回の動画ではメンバー対談企画第2弾として徳永さんが登場。「こんにちは！徳永千奈美でーす！」と笑顔で挨拶すると、夏焼は「ちーとこういうふうに並んでいるのは、多分エモいと思うよ。知ってる人からしたら」と久々の共演に感慨深げな様子を見せた。
プライベートでは定期的に会っていたという2人。徳永さんは「こうやって見てもらうための撮影っていうのは、2015年ぶりだと思う」と約11年ぶりのメディア出演であることを明かした。さらに「会う頻度はたぶん1年に2〜3回なんだけど、連絡はちょいちょい取ってる」と夏焼との関係性についても触れ、緊張しながらも久々の共演を喜んだ。
2015年のBerryz工房の活動停止後について、徳永さんは「留学に結構長いこと行って、コロナ禍で帰ってきて。そこから芸能活動を再開するってこともなく、英語を学んだから英語を使う職場に自分で就職活動してお仕事してた」と回顧。現在は「4歳の息子の母親を一応やらせてもらってるんですけど」と近況も語った。
徳永さんのメディア出演を受け、ファンからは「嬉しくて涙出てくる」「会わせてくれてありがとう」「最高すぎる」「ベリヲタで本当に幸せ」「サムネ見て心臓止まるかと…」「全然変わらない」「青春時代が蘇る」など、多くの喜びの声が寄せられている。
徳永さんは2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選出され、2004年からBerryz工房で活動。2015年の活動休止後は語学留学を経験し、2021年2月にアップフロントプロモーションとのマネージメント契約を終了して芸能界を引退した。2022年3月には自身のInstagramを通じて、結婚と第1子出産を発表している。（modelpress編集部）
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◆徳永千奈美さん、約11年ぶりのメディア出演
今回の動画ではメンバー対談企画第2弾として徳永さんが登場。「こんにちは！徳永千奈美でーす！」と笑顔で挨拶すると、夏焼は「ちーとこういうふうに並んでいるのは、多分エモいと思うよ。知ってる人からしたら」と久々の共演に感慨深げな様子を見せた。
2015年のBerryz工房の活動停止後について、徳永さんは「留学に結構長いこと行って、コロナ禍で帰ってきて。そこから芸能活動を再開するってこともなく、英語を学んだから英語を使う職場に自分で就職活動してお仕事してた」と回顧。現在は「4歳の息子の母親を一応やらせてもらってるんですけど」と近況も語った。
徳永さんのメディア出演を受け、ファンからは「嬉しくて涙出てくる」「会わせてくれてありがとう」「最高すぎる」「ベリヲタで本当に幸せ」「サムネ見て心臓止まるかと…」「全然変わらない」「青春時代が蘇る」など、多くの喜びの声が寄せられている。
◆徳永千奈美さん、2021年に芸能界を引退
徳永さんは2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選出され、2004年からBerryz工房で活動。2015年の活動休止後は語学留学を経験し、2021年2月にアップフロントプロモーションとのマネージメント契約を終了して芸能界を引退した。2022年3月には自身のInstagramを通じて、結婚と第1子出産を発表している。（modelpress編集部）
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