【ファミリーマート】新フラッペ5品を発売、380円均一ながらも贅沢感あるフルーツ使用

ファミリーマートは6月23日から、新商品「ごほうびフラッペ」シリーズ5品を順次発売する。贅沢感のあるフルーツを選定した。価格も380円に統一し、日常の中でちょっとしたご褒美を感じられるように仕上げた。また、レシートクーポンを発行するほか、男性歌謡コーラスグループ「モナキ」とのコラボキャンペーンも実施する。6〜8月における売上は前年同期比で5%増を目指す。

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フローズンドリンクは夏の暑さが強まるとともに支持を広げている。同社においても夏にかけて販売数量が増加している。暑さ対策への意識が強まる中、冷たいドリンクの需要は一層高まっているという。

同社のフラッペは2014年6月から販売を開始し、今年5月末時点で約3億3000万杯を売り上げた。メインの購買層は30〜50代の女性で、フルーツフレーバーの商品が特に支持されている。また、物価高騰によりフラッペで贅沢な気分を味わいたいというニーズが強まっているという。そこで、今年のフラッペの取り組みでは、ご褒美感を味わえる商品として、「ごほうびフラッペ」シリーズを新たに追加する。

新商品は、シャインマスカットやメロンなどのご褒美感のあるフルーツを選びつつ、価格は税込380円に統一した。果汁と果肉の比率も贅沢を感じられるよう調整している。仕事帰りなどに小さな贅沢を味わえる商品として提案し、フラッペを飲んだことのない人の取り込みにつなげる。

また、キャンペーンとしてフラッペ100円引きのレシートクーポンを発行するほか、「モナキ」とのコラボレーションとして直筆のチェキなどが当たる施策を行う。

6月22日に行われた発表会で、商品本部ファストフーズ部長の高倉一真氏は「自分にとってのご褒美の一杯を見つけていただければ」と語った。

また、「モナキ」の4人も登壇した。新商品について、ケンケンさんは「モナキがフラッペのアンバサダーを務めさせていただきますので、ぜひぜひフラッペを飲みながらモナキに会いに来ていただけたら」とコメントした。

モナキ

〈新商品一覧(すべて税込380円)〉

▽メロンフラッペ＝メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを合わせた。6月23日発売。

▽ストロベリーフラッペ＝つぶつぶ食感が特徴のいちご果肉ソースを使用。7月7日発売。

▽シャインマスカットフラッペ＝シャインマスカット果汁を一部使用。マスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立した。7月28日発売。

▽ピーチフラッペ＝白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる。8月11日発売。

▽マンゴーフラッペ＝甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを使用。後味はすっきりと飲みやすく仕上げた。8月11日発売。