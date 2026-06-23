辻希美、メイクポーチ見つめる夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「興味津々な様子が可愛い」「おませさん」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの辻希美が6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どもが遊ぶ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳5児のママタレ「おませさん」メイクポーチ見つめる0歳次女の姿
辻は、室内での夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を投稿。薄紫色のバニティポーチの前に座り、ボトルなどの容器に触れながら中身を見つめ遊んでいる様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「興味津々な様子が可愛い」「癒やされる」「お母さんの真似をしたくなるお年頃」「やっぱり女の子ですね」「おませさん」「いつの間にか大きくなってる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳5児のママタレ「おませさん」メイクポーチ見つめる0歳次女の姿
◆辻希美、メイクポーチ見つめる夢空ちゃん公開
辻は、室内での夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を投稿。薄紫色のバニティポーチの前に座り、ボトルなどの容器に触れながら中身を見つめ遊んでいる様子を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「興味津々な様子が可愛い」「癒やされる」「お母さんの真似をしたくなるお年頃」「やっぱり女の子ですね」「おませさん」「いつの間にか大きくなってる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】