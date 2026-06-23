【ゼニス・ガール Gray Ver.】 11月 発売予定 価格：11,000円

コトブキヤは、プラモデル「ゼニス・ガール Gray Ver.」を11月に発売する。価格は11,000円。

本製品は、ゲーム「フロントミッション」シリーズ30周年を記念して、ヴァンツァー「ゼニス」をイラストレーターのNidy-2D-氏によって擬人化した「ゼニス・ガール」をプラモデルで商品化したもの。2026年6月に発売予定のプラモデル「ゼニス・ガール」から、新規グレーカラー、新規表情、新規武器追加で商品化している。

新規グレーカラーでスクウェア・エニックスの「ストラクチャーアーツプラス 1/48 ゼニスV 30周年記念版」と同系色のカラーリングとなっているほか、新規表情が3種付属しており、肌色は美白の新色になっている。

武装として「キーンセイバー」と「ファイヤーウォール」を新規金型で追加。ライフル、ショットガンも付属している。

武装モードと素体モードになる事ができるほか、スクウェア・エニックスの「ストラクチャーアーツ 1/72 ヴァンツァー」シリーズの多数の武装を装備可能で、色々な楽しみ方ができる。

「ストラクチャーアーツプラス 1/48 ゼニスV 30周年記念版」の武装を持つ事が可能なハンドパーツや、腕部を接続できるパーツを付属している。

多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属し、色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「ゼニス・ガール Gray Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) SQUARE ENIX

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。