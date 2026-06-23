安田成美、何年も愛用する自作の“手編みバッグ”を披露し絶賛の声「素敵すぎます」「趣味を超えてますね！」
俳優の安田成美（59）が22日、自身のインスタグラムを更新。何年も愛用する、自身が手編みしたという“レースのバッグ”を披露した。
【写真】「趣味を超えてますね！」何年も愛用！手編みした“バッグ”を披露する安田成美
安田は「何年前に作ったかな〜」と、自身が過去に手作りしたレース編みのバッグを肩にかけた写真を投稿。「使い過ぎで黄ばみ始めてるけど、飽きずにまだ使ってるー」と、長年大切に使い続けているお気に入りのアイテムであることを明かし、笑顔を見せるショットや、作品の写真を披露している。
クオリティの高い作品に、コメント欄には「素敵すぎます」「趣味を超えてますね！」「使いやすそう」「かわいい」「手作りすごいですね」などの声が寄せられていた。
【写真】「趣味を超えてますね！」何年も愛用！手編みした“バッグ”を披露する安田成美
安田は「何年前に作ったかな〜」と、自身が過去に手作りしたレース編みのバッグを肩にかけた写真を投稿。「使い過ぎで黄ばみ始めてるけど、飽きずにまだ使ってるー」と、長年大切に使い続けているお気に入りのアイテムであることを明かし、笑顔を見せるショットや、作品の写真を披露している。
クオリティの高い作品に、コメント欄には「素敵すぎます」「趣味を超えてますね！」「使いやすそう」「かわいい」「手作りすごいですね」などの声が寄せられていた。