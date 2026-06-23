雅楽師・東儀秀樹、“広々とした”自宅に反響「めっちゃオシャレ」「お家がスタジオ、天才親子」 楽器を手に父子で“即興演奏”を披露
雅楽師の東儀秀樹（66）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。息子の東儀典親（19）と、自宅で“即興演奏”する様子をとらえた動画を公開した。
【動画】「お家がスタジオ、天才親子」「オシャレ」“広々とした”自宅で息子と即興演奏する東儀秀樹
典親目線でカメラを回した動画は、典親が帰宅するところからスタート。玄関で秀樹と合流し、「昨日あれ聞いた？」「あれやってみよう」などとやり取りをしながら2階への階段を登っていった。
その後向かったのは、ギターやピアノ、ドラムなどさまざまな楽器がズラリと並んだスタジオ部屋。秀樹は篳篥（ひちりき）、典親はエレキギターを選び、互いに楽器を手に呼吸を合わせてリビングでセッションを繰り広げた。
コメント欄には「めっちゃオシャレなお家」「ステキなご自宅」「まさに楽の家ですね」「お家がスタジオ、天才親子ですね〜」「家に五絃琵琶あるの意味わからないw」「かっこいい」「素敵親子」「最高ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「お家がスタジオ、天才親子」「オシャレ」“広々とした”自宅で息子と即興演奏する東儀秀樹
典親目線でカメラを回した動画は、典親が帰宅するところからスタート。玄関で秀樹と合流し、「昨日あれ聞いた？」「あれやってみよう」などとやり取りをしながら2階への階段を登っていった。
その後向かったのは、ギターやピアノ、ドラムなどさまざまな楽器がズラリと並んだスタジオ部屋。秀樹は篳篥（ひちりき）、典親はエレキギターを選び、互いに楽器を手に呼吸を合わせてリビングでセッションを繰り広げた。
コメント欄には「めっちゃオシャレなお家」「ステキなご自宅」「まさに楽の家ですね」「お家がスタジオ、天才親子ですね〜」「家に五絃琵琶あるの意味わからないw」「かっこいい」「素敵親子」「最高ですね」など、さまざまな声が寄せられている。