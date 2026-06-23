timelesz篠塚大輝、パンストかぶりクロス引き “世界に通用するパフォーマンス”修得でアイドルの殻を破る
8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、23日深夜2時45分から放送されるテレビ朝日のバラエティー『スポンジ・シノ2』に出演する。深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内の月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』で6月の火曜日に放送されてきた同番組もいよいよ最終回。今回は、世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場したゴンゾー＆ウエスPから“世界で通用するパフォーマンス”を吸収する。
同番組はダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚。今後、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるべく、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー。
【写真】体張ってる！パンストをかぶる篠塚大輝
今年1月に放送された第1弾が大好評を博し、早くも登場した第2弾では、タイムマシーン3号を講師に迎えた「ハプニング対応力講座」やねづっちを講師に迎えた「なぞかけ講座」、そしてテレビ朝日のベテランアナウンサーから学ぶ「わかりやすく伝える力講座」など、毎回篠塚が“その道のプロ”からエンタメ界のルールや熟練の技術を学び、吸収してきた。
篠塚と進行役のみなみかわが名残惜しそうな顔を見せる中、『スポンジ・シノ2』の最終回では【海外進出】に向けた技を吸収。世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場した日本人タレントの先駆者であるゴンゾーと、SNS総フォロワー数2200万人以上を誇るウエスPを講師に迎え、「世界で通用するパフォーマンス講座」を実施する。
まずはゴンゾーからタンバリン芸を習得することになった篠塚。懸命な練習の末、レベッカの「フレンズ」に合わせてタンバリン芸を披露し、さらにゴンゾーと特別コラボまで!?「皆さんが思っている以上に疲れます！」と言いながらも、「楽しかった！」と満足げな表情を見せた。
そしてウエスPからはテーブルクロス引きを吸収。強風からのクロス引きでは、とんでもない強風と必死に戦いながら、驚異の吸収力を見せ…（!?）さらに、ウエスPの代名詞でもあるパンストを被ってのクロス引きでは、アイドルの姿を捨て、本気で挑む篠塚の姿を見ることができる。
TELASA（テラサ）では地上波放送終了後から、未公開シーン含む“特別編”を一挙配信開始。全4回を、みなみかわとのオープニングトークの未公開シーンなどを含めた「特別編」として配信する。
【写真】体張ってる！パンストをかぶる篠塚大輝
今年1月に放送された第1弾が大好評を博し、早くも登場した第2弾では、タイムマシーン3号を講師に迎えた「ハプニング対応力講座」やねづっちを講師に迎えた「なぞかけ講座」、そしてテレビ朝日のベテランアナウンサーから学ぶ「わかりやすく伝える力講座」など、毎回篠塚が“その道のプロ”からエンタメ界のルールや熟練の技術を学び、吸収してきた。
篠塚と進行役のみなみかわが名残惜しそうな顔を見せる中、『スポンジ・シノ2』の最終回では【海外進出】に向けた技を吸収。世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場した日本人タレントの先駆者であるゴンゾーと、SNS総フォロワー数2200万人以上を誇るウエスPを講師に迎え、「世界で通用するパフォーマンス講座」を実施する。
まずはゴンゾーからタンバリン芸を習得することになった篠塚。懸命な練習の末、レベッカの「フレンズ」に合わせてタンバリン芸を披露し、さらにゴンゾーと特別コラボまで!?「皆さんが思っている以上に疲れます！」と言いながらも、「楽しかった！」と満足げな表情を見せた。
そしてウエスPからはテーブルクロス引きを吸収。強風からのクロス引きでは、とんでもない強風と必死に戦いながら、驚異の吸収力を見せ…（!?）さらに、ウエスPの代名詞でもあるパンストを被ってのクロス引きでは、アイドルの姿を捨て、本気で挑む篠塚の姿を見ることができる。
TELASA（テラサ）では地上波放送終了後から、未公開シーン含む“特別編”を一挙配信開始。全4回を、みなみかわとのオープニングトークの未公開シーンなどを含めた「特別編」として配信する。