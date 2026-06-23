M!LK・曽野舜太、3.2キロの大食いに挑戦 その“作戦”が反響「かわいすぎてにっこり」「最高だったね」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太（24）が、22日放送の『有吉ゼミ』（毎週月曜 後7：00）に出演。3.2キロの大食いに挑戦した。
【動画】すっごい量！かわいい作戦で大食いに挑戦するM!LK・曽野舜太
番組ではギャル曽根、曽野らが3.2キロの超巨大チャーハンの大食いに挑戦。串カツやいももち、たこ焼きがのった巨大なチャーハンに挑んだ。
序盤は勢い良く食べ進めた曽野だが、中盤にかけて失速。そんな中、曽野は「必殺 滅食べ」と叫び、「滅！」と唱え続けながら食べ始めた。
SNS上では、この“作戦”に「かわいすぎてにっこり」「最高だったね」などの反響が寄せられた。
曽野は結局、制限時間の50分までには食べきることができず、2.3キロに終わった。番組では「おみやでお持ち帰り」とのテロップが添えられていた。
【動画】すっごい量！かわいい作戦で大食いに挑戦するM!LK・曽野舜太
番組ではギャル曽根、曽野らが3.2キロの超巨大チャーハンの大食いに挑戦。串カツやいももち、たこ焼きがのった巨大なチャーハンに挑んだ。
序盤は勢い良く食べ進めた曽野だが、中盤にかけて失速。そんな中、曽野は「必殺 滅食べ」と叫び、「滅！」と唱え続けながら食べ始めた。
SNS上では、この“作戦”に「かわいすぎてにっこり」「最高だったね」などの反響が寄せられた。
曽野は結局、制限時間の50分までには食べきることができず、2.3キロに終わった。番組では「おみやでお持ち帰り」とのテロップが添えられていた。