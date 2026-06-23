M!LK・曽野舜太、3.2キロの大食いに挑戦 その“作戦”が反響「かわいすぎてにっこり」「最高だったね」

M!LK・曽野舜太、3.2キロの大食いに挑戦 その“作戦”が反響「かわいすぎてにっこり」「最高だったね」