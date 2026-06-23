◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に勝利を収め、連敗を2で止めた。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）が初回、17号先頭打者アーチを放って先制。1―1の6回にフレディ・フリーマン内野手（36）が決勝の13号ソロを放った。

膠着（こうちゃく）状態を打破し、チームに勝利への流れを引き寄せる値千金の一発だった。6回無死、先頭打者として打席に入ったフリーマンはツインズ先発・マシューズがカウント2―0から投じたカットボールを強振。打球は高い弧を描き、バックスクリーン右へと飛び込む勝ち越しの本塁打となった。打球速度104.2マイル（約167.7キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、角度32度の完璧な一発。ベンチ前でパヘスからヒマワリの種シャワーを受けると、笑顔がはじけた。

試合後、中継局「スポーツネットLA」のインタビュー受けたフリーマンは「両投手とも本当に素晴らしいピッチングでした。時には耐えて戦い抜かなければならない場面もあります。バッター有利のカウントに持ち込むことができ、甘く入ってきた球をしっかりと捉えてフェンスを越えさせることができました」と振り返り「強いチームというのは、こういう接戦を勝ち切るもの。打線もいずれ火がつくはずです」と胸を張った。

2番手として2回から登板したラウアーが打たせて取る投球を貫き、6回を無安打無失点。好投に応える一発に「ピッチャーがやるべきことは、ストライクを投げ、試合をつくり、守備陣をリズムに乗せること。今日の彼は完璧にそれに応えてくれました。彼が6イニングを無失点で投げ抜いてくれたおかげで、勝利のチャンスをつかむことができました」と笑顔を見せた。