病気療養中の八郎潟町の畠山菊夫前町長が失職したことに伴う町長選挙が23日、告示されました。



これまでに新人2人が立候補を届け出ています。



八郎潟町長選挙に立候補したのは、新人で薬剤師の佐藤友紀氏47歳と、新人で町議会議員を務めていた京極幸村氏33歳の、いずれも無所属の2人です。



佐藤友紀氏

「次世代へこの町をつないでいくことが必要です。そのために私は働きますただ、私一人ではこの町を変えるということはできません。皆様の思いを受け取りそして皆様の思いを形に変えていくそれこそが必要だと思っております」





佐藤氏は、人口減少対策を“最重要課題”に掲げ、街づくりを専門に担う部署を新たに設けることや移住促進・関係人口増加への取り組みに力を注いでいくと訴えています。京極幸村氏「私はこの町に住む皆さんがこの町で安心してきょう一日一日を過ごすことができて、そして来るあすの日を楽しみにわくわくしながら迎えられる、そんな町にしていきたいと思っています」京極氏は前進と変革をスローガンに掲げ、テレワーク拠点の設置などによる「仕事の選択肢を増やす」政策の実現や、買い物や通院のための移動支援の充実などを訴えています。立候補の受け付けは午後5時までですが、ほかに立候補の動きはなく、新人2人による一騎打ちの公算が大きくなっています。投票は5日後の28日日曜日に行われ、即日開票されます。