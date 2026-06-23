「真のヴィーナス」ゆきぽよ、海外満喫のおそろ姉妹ショット公開！ 「かわいいツーショット」
「真のヴィーナス」ゆきぽよ、海外満喫のおそろ姉妹ショット公開！ 「かわいいツーショット」
モデルでタレントのゆきぽよ（木村有希）さんは6月21日、自身のInstagramを更新。姉妹ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ゆきぽよの姉妹ショット
「妹とおそろコーデ」ゆきぽよさんは「ボラカイ島行ってきま〜の日 妹とおそろコーデ」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。妹のゆみちぃ（木村友美）さんとフィリピン・ボラカイ島へ旅行に行った際の様子です。2枚目は飛行機の機内で撮影したゆきぽよさんの自撮りショット。ピンクのチェック柄キャミソール姿でおなかがちらりと見えています。3枚目は空港で撮影した姉妹ショットです。白い柄のパンツを合わせたおそろいコーディネートとなっています。
ファンからは、「きゃんわい」「真のヴィーナス」「可愛い」「行ってら〜」「かわいいツーショット」との声が寄せられました。
リゾートを楽しむ様子を披露19日には「宮古島で宿泊したサウナとプール付きのオーシャンビューのヴィラ」と、オーシャンビューのヴィラを楽しむ様子を公開していたゆきぽよさん。コメントでは、「楽しそう」「宇宙一可愛すぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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