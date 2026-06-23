台風第8号(ヒーゴス)

2026年06月23日10時30分発表

【写真を見る】【台風情報】台風8号発生 台風7号とともにダブル台風となり日本列島に接近 今後の勢力と進路によっては梅雨前線を刺激し大雨の可能性も 【気象庁】

台風8号発生

台風8号が発生しました。太平洋上を北上し、日本列島に近づき、そこから離れるコースをとるとみられます。

日本列島は沖縄に接近、その後九州にも影響しそうな台風7号とあわせ、ダブル台風に注意が必要です。梅雨前線が刺激されれば各地で大雨になる可能性があります。

8号の進路と勢力、位置を詳しく

23日09時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

中心位置 北緯14度55分 (14.9度)

東経145度55分 (145.9度)

進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)

24日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)

東経142度05分 (142.1度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

25日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)

東経137度55分 (137.9度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

26日に沖縄の南に

26日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)

東経135度30分 (135.5度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

27日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)

東経143度55分 (143.9度)

進行方向、速さ 北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

28日に温帯低気圧に

28日09時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯37度30分 (37.5度)

東経158度25分 (158.4度)

進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 1002 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)