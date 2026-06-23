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台風第8号(ヒーゴス)
2026年06月23日10時30分発表

【写真を見る】【台風情報】台風8号発生　台風7号とともにダブル台風となり日本列島に接近　今後の勢力と進路によっては梅雨前線を刺激し大雨の可能性も　【気象庁】

台風8号発生

台風8号が発生しました。太平洋上を北上し、日本列島に近づき、そこから離れるコースをとるとみられます。

日本列島は沖縄に接近、その後九州にも影響しそうな台風7号とあわせ、ダブル台風に注意が必要です。梅雨前線が刺激されれば各地で大雨になる可能性があります。

8号の進路と勢力、位置を詳しく

23日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯14度55分 (14.9度)
東経145度55分 (145.9度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 110 km (60 NM)

24日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯16度10分 (16.2度)
東経142度05分 (142.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

25日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経137度55分 (137.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

26日に沖縄の南に

26日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

27日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯32度25分 (32.4度)
東経143度55分 (143.9度)
進行方向、速さ    北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

28日に温帯低気圧に

28日09時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯37度30分 (37.5度)
東経158度25分 (158.4度)
進行方向、速さ    東北東 60 km/h (32 kt)
中心気圧    1002 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)