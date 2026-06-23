「ほぼ全選手が足をつってダウン寸前だった」ノルウェー指揮官がセネガルとの激闘に興奮！「文句なしの出来」と称賛した選手は？【Ｗ杯】
最後はリードを守り抜いた。
ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節で、セネガル代表と対戦。３−２で勝利した。
43分にマルクス・ペデルセンのゴールで先制し、48分にアーリング・ハーランドが加点。53分に１点を返され、58分にハーランドの得点で突き放す。90＋３分に失点も、同点弾は許さなかった。
見応えのある攻防が繰り広げられる激しいゲームだった。試合後のフラッシュインタビューで、ノルウェーのストーレ・ソルバッケン監督は「こんな素晴らしい一日に立ち会えただけでも十分だ」と興奮気味に話す。
「素晴らしい試合で、まさにサッカーの宣伝になるような内容だった。アフリカ屈指のチームと対戦して、我々が上回った。
チャンスの数も我々のほうが多かった。それでも終盤まで相手に押し込まれ続けて、最後の10分間はほぼ全選手が足をつってダウン寸前だったよ」
指揮官は「最も大きな体験の一つ、いや、もしかしたら最大の体験かもしれない」ともコメントする。
絶対エースのハーランドが２得点。そのうちの１つは、司令塔マーティン・ウーデゴーのアシストからだった。「格別な喜びがあるのでは？」と問われると、次のように応じる。
「そうだな、マーティンは今日、本当に、本当に素晴らしいプレーをしてくれた。文句なしの出来だったよ」
ノルウェーはこれで連勝を達成。最終節は、同じく連勝を飾っているフランスと相まみえる。
ソルバッケン監督は「フランス戦まで非常に短い時間しかない。今日のこれだけの消耗を考えると、かなりのメンバーを入れ替える必要があることは100％確実だ」と、スタメンの変更を宣言した。
首位通過をかけた注目の一戦は、26日にボストン・スタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左右両足で！ 図抜けた決定力！ ハーランドがまたも２発
ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節で、セネガル代表と対戦。３−２で勝利した。
43分にマルクス・ペデルセンのゴールで先制し、48分にアーリング・ハーランドが加点。53分に１点を返され、58分にハーランドの得点で突き放す。90＋３分に失点も、同点弾は許さなかった。
見応えのある攻防が繰り広げられる激しいゲームだった。試合後のフラッシュインタビューで、ノルウェーのストーレ・ソルバッケン監督は「こんな素晴らしい一日に立ち会えただけでも十分だ」と興奮気味に話す。
チャンスの数も我々のほうが多かった。それでも終盤まで相手に押し込まれ続けて、最後の10分間はほぼ全選手が足をつってダウン寸前だったよ」
指揮官は「最も大きな体験の一つ、いや、もしかしたら最大の体験かもしれない」ともコメントする。
絶対エースのハーランドが２得点。そのうちの１つは、司令塔マーティン・ウーデゴーのアシストからだった。「格別な喜びがあるのでは？」と問われると、次のように応じる。
「そうだな、マーティンは今日、本当に、本当に素晴らしいプレーをしてくれた。文句なしの出来だったよ」
ノルウェーはこれで連勝を達成。最終節は、同じく連勝を飾っているフランスと相まみえる。
ソルバッケン監督は「フランス戦まで非常に短い時間しかない。今日のこれだけの消耗を考えると、かなりのメンバーを入れ替える必要があることは100％確実だ」と、スタメンの変更を宣言した。
首位通過をかけた注目の一戦は、26日にボストン・スタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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