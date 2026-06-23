「ユースの時に試合した以来でした」元日本代表FW、同い年の竹内涼真と“再会”！メッシ２発のアルゼンチン戦を現地観戦【W杯】
元日本代表FWで今年３月に引退を発表した久保裕也氏は現在、北中米ワールドカップを現地でレポートしている。森保ジャパンのオランダ戦とチュニジア戦で解説を務めたなか、22日にはリオネル・メッシを擁するアルゼンチンの試合を訪れたようだ。
久保氏はインスタグラムで「今日はアルゼンチン×オーストリアの試合を観に来ています！スタジアムはアルゼンチンサポーターの熱気がすごいです」と報告。さらに「会場には竹内涼真さんも！なんと同い年でベルディユースの時に試合した以来でした」と伝えた。
２人はともに1993年生まれ。久保氏は京都サンガF.C.、竹内さんは東京ヴェルディのユース出身で、同じ時代を駆け抜けた間柄だ。
なお、ダラスで行なわれたアルゼンチン対オーストリアは、W杯連覇を目指す前者が２−０で快勝。初戦でハットトリックを達成したメッシが、今回も２ゴールを挙げる大活躍を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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久保氏はインスタグラムで「今日はアルゼンチン×オーストリアの試合を観に来ています！スタジアムはアルゼンチンサポーターの熱気がすごいです」と報告。さらに「会場には竹内涼真さんも！なんと同い年でベルディユースの時に試合した以来でした」と伝えた。
２人はともに1993年生まれ。久保氏は京都サンガF.C.、竹内さんは東京ヴェルディのユース出身で、同じ時代を駆け抜けた間柄だ。
なお、ダラスで行なわれたアルゼンチン対オーストリアは、W杯連覇を目指す前者が２−０で快勝。初戦でハットトリックを達成したメッシが、今回も２ゴールを挙げる大活躍を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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