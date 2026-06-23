（岡崎アナウンサー）「ファンの方の熱量、ものすごい量ですね」



（郡司裕也選手）「鎌ケ谷までみんなありがたい」



６月１７日。



千葉県鎌ケ谷市の２軍施設で汗を流していた郡司裕也選手。



今シーズンは開幕から３４試合４番を務めましたが、６０試合に出場して打率は２割２分１厘とふるわず、６月１４日に１軍登録を抹消されていました。



（郡司裕也選手）「まずは守備ですね。ピッチャーに迷惑をかけないようにしっかり基本から見つめ直すのと、打席で良い内容を過ごせるようにという感じですね。ここから（調子が）下がることはない」





２軍では６試合に出場し、打率３割３分３厘という成績を残している郡司選手。ファンへの思いを口にしました。（郡司裕也選手）「特にことしは郡司に期待して始まったシーズンだと思うが、期待にまったく応えられなかったので、そこの悔しさを感じながら、後半巻き返すようにしたい。『エスコンで待っています』とみなさんが声をかけてくれるので、早く帰らないとな」

そして、札幌市出身の今川優馬選手も１軍昇格の機会を伺っています。



今川選手は２軍の試合で、ここまでホームランを４本放ち、打点は２０。



打率は２割９分９厘の成績を残しています。



（岡崎アナウンサー）「今季の取り組みは？」



（今川優馬選手）「ことしは１つ、打点をテーマにおいてやっていて、得点圏での最低限のチーム打撃を意識してやっている」



札幌市出身の今川選手は１０年前。



ファイターズが優勝・日本一となった時の記憶が強く胸に刻まれているといいます。



（今川優馬選手）「ファイターズが優勝すると、野球をやっているいない関係なく北海道が盛り上がるのを（大学生の時に）身にしみて感じているので、次は僕が選手として盛り上げたい。（１軍に）呼ばれた時にファイターズの勝利に貢献したい。執念！」



鎌ケ谷から昇格を狙い活躍を誓う選手たち。



目指す舞台「１軍」は２３日と２４日にロッテと対戦し、週末は西武と３連戦です。