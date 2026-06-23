ラルフ鈴木アナ、村尾信尚氏や櫻井翔ら『NEWS ZERO』ファミリーで今年も小林麻央さんの墓参りへ「また来年も、この場所で」
日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。2017年に34歳で亡くなった小林麻央さんのお墓参りに“『NEWS ZERO』ファミリー”で訪れたことを報告した。
【写真】「#カメラマンは櫻井翔さん」ラルフ鈴木アナ＆村尾信尚氏＆鈴江奈々アナの3ショット
ラルフアナは、初代メインキャスターの村尾信尚氏、鈴江奈々アナウンサーとの3ショットや、『NEWS ZERO』時代の自身と麻央さんの思い出の写真を添えて「今年もZEROファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と報告。村尾氏、鈴江アナとの3ショットについては、「#カメラマンは櫻井翔さん」とハッシュタグで明かした。
この日は、麻央さんの祥月命日。「毎年同じように集まっているようでいて、振り返るとそれぞれの人生は少しずつ変わっています。仕事や環境、年齢も変わる中で、この日だけはみんなが自然と同じ場所に集まり、麻央さんのことを思います」と、毎年のようにこの場所を訪れていることを明かし、「不思議なことに、お墓の前に立つと心が穏やかになるんです」と率直な心境も告白している。
麻央さんが旅立ってから9年。「麻央さんが残してくれた優しさや強さは、今も多くの人の中で生き続けています」と思いを馳せ、「そして、麗禾さん、勸玄さん、２人の成長する姿に時の流れの早さと命の尊さを感じます」と、立派に成長を続ける麻央さんの子どもたちへ温かい眼差しを向けた。
続けてラルフアナは「当たり前のように過ぎていく毎日ですが、本当は決して当たり前ではない。だからこそ、大切な人を大切に。伝えたい言葉はちゃんと伝えて。今日という一日を丁寧に生きたい」と、命のありがたみを噛み締めるように力強いメッセージを発信。
最後は、毎年心の拠り所にしているという言葉「『何年生きるかは決められないが、どう生きるかは決められる』。今年も村尾さんの言葉を胸に。また来年も、この場所で」と締めくくった。
【写真】「#カメラマンは櫻井翔さん」ラルフ鈴木アナ＆村尾信尚氏＆鈴江奈々アナの3ショット
ラルフアナは、初代メインキャスターの村尾信尚氏、鈴江奈々アナウンサーとの3ショットや、『NEWS ZERO』時代の自身と麻央さんの思い出の写真を添えて「今年もZEROファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と報告。村尾氏、鈴江アナとの3ショットについては、「#カメラマンは櫻井翔さん」とハッシュタグで明かした。
麻央さんが旅立ってから9年。「麻央さんが残してくれた優しさや強さは、今も多くの人の中で生き続けています」と思いを馳せ、「そして、麗禾さん、勸玄さん、２人の成長する姿に時の流れの早さと命の尊さを感じます」と、立派に成長を続ける麻央さんの子どもたちへ温かい眼差しを向けた。
続けてラルフアナは「当たり前のように過ぎていく毎日ですが、本当は決して当たり前ではない。だからこそ、大切な人を大切に。伝えたい言葉はちゃんと伝えて。今日という一日を丁寧に生きたい」と、命のありがたみを噛み締めるように力強いメッセージを発信。
最後は、毎年心の拠り所にしているという言葉「『何年生きるかは決められないが、どう生きるかは決められる』。今年も村尾さんの言葉を胸に。また来年も、この場所で」と締めくくった。