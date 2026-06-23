元乃木坂46久保史緒里、純白ドレス＆ジュエリーで花嫁スタイル披露「結婚式で素敵なドレスを着るのが夢」
元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、23日発売のブライダルマガジン『25ansウエディング（ヴァンサンカン ウエディング）』2026 Summer＆Autumn号（ハースト婦人画報社）で初のカバーガールを務めた。
【表紙カット】美しいウエディングスタイルを披露した久保史緒里
2025年に乃木坂46を卒業し、俳優として次々と挑戦を重ねる久保が、最旬のドレスとハイメゾンのジュエリーをまとい登場。ハッピー感溢れる花嫁スタイルを披露する。
同誌から久保のインタビュー抜粋も公開された。
【インタビュー抜粋】
母が裁縫を好きだったこともあり、幼い頃から刺繍やレースが大好きです。今回の表紙のレースのドレスや、繊細なビジューが煌めくアメリカンスリーブのドレスは、まさに私の好み。
最近、友人の結婚式に出席したのですが、彼女のドレス姿を目にした途端、涙が溢れてきて……。ウエディング・ドレスの威力ってすごいなと感動しました。私も結婚式で素敵なドレスを着るのが夢ですね。
【表紙カット】美しいウエディングスタイルを披露した久保史緒里
2025年に乃木坂46を卒業し、俳優として次々と挑戦を重ねる久保が、最旬のドレスとハイメゾンのジュエリーをまとい登場。ハッピー感溢れる花嫁スタイルを披露する。
【インタビュー抜粋】
母が裁縫を好きだったこともあり、幼い頃から刺繍やレースが大好きです。今回の表紙のレースのドレスや、繊細なビジューが煌めくアメリカンスリーブのドレスは、まさに私の好み。
最近、友人の結婚式に出席したのですが、彼女のドレス姿を目にした途端、涙が溢れてきて……。ウエディング・ドレスの威力ってすごいなと感動しました。私も結婚式で素敵なドレスを着るのが夢ですね。