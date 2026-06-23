投資にハマる水谷隼、また株で爆損 スクショ投稿で銘柄発表「損切りした瞬間めっちゃ上がった！」
■株取引は冬眠宣言→翌日に復帰で爆損
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。2日連続で株取引のスクリーンショットを投稿し、再びケタ違いの損切をしたことを伝えた。
【画像】気になる！水谷隼が爆損した株の銘柄
定期的に株やFX取引について報告している水谷はきのう22日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りし、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと説明していた。
スクショでは、受渡代金・決算損益「マイナス1839万1817円」「マイナス350万3920円」、当日決算損益合計「マイナス1122万2240円」と表示。ケタ違いの損切を出していた。
しばらく株取引は休むと思いきや、爆損を出した翌日の本日23日、「損切りした瞬間めっちゃ上がった！アルゴ素晴らしい」と株取引を実施。投稿されたスクショでは、「キオクシアHD」900株を購入し、受渡代金・決済損益が「マイナス514万2368円」（日計り分）と表示されている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。2日連続で株取引のスクリーンショットを投稿し、再びケタ違いの損切をしたことを伝えた。
【画像】気になる！水谷隼が爆損した株の銘柄
定期的に株やFX取引について報告している水谷はきのう22日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りし、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと説明していた。
しばらく株取引は休むと思いきや、爆損を出した翌日の本日23日、「損切りした瞬間めっちゃ上がった！アルゴ素晴らしい」と株取引を実施。投稿されたスクショでは、「キオクシアHD」900株を購入し、受渡代金・決済損益が「マイナス514万2368円」（日計り分）と表示されている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。