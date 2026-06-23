元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が23日までに自身のインスタグラムを更新。長男・笑福くんの11歳の誕生日を祝った。

「今日は2026年6月22日。息子・笑福の11回目の誕生日です。2015年6月22日に笑福は生まれました。本当にあっという間の11年でした」としみじみ。

「笑福も、そして僕たち夫婦も、この11年、本当にたくさんの方に支えられ、助けられてここまで来ることができました。改めて感謝しています」とつづった。

さらに「先日、写真を整理していたら、懐かしいヘルメットカメラの写真が出てきました」と出産の思い出の品も公開。「これは妻が出産前に、『自分が出産する瞬間を、自分の目線で残したい』と強く希望して用意したものです。日本テレビのイッてQの皆さんが力を貸してくださり、出産予定日の10日ほど前に自宅へ届きました。妻は家で何度もそのカメラをかぶったり外したりして練習していました」と懐かしんだ。

「そして出産当日。もちろん、陣痛が始まっている状態でヘルメットカメラをかぶる余裕なんてありません。それでも、しばらくして妻が『よし！』と声を上げ、このカメラをかぶった瞬間、不思議と視線が定まり、呼吸も落ち着きました。そして笑福が生まれました」と思い出を回顧。「笑福が生まれる瞬間の妻の表情は、このカメラにしっかり残っています」と生まれたばかりの笑福くんと妻で「森三中」の大島美幸とのツーショットを公開した。

「あれから11年です。うちの子育ては、もしかしたら少し変わっているのかもしれません。小学校5年生になり、周りでは受験に向けて勉強を頑張る子も増えてきました。でも僕と妻の願いは昔から変わりません。好きなことを見つけること。そして、その『好き』を思い切り膨らませること。笑福には、好きなことをとことん広げながら生きていってほしいと思っています」と記し、「改めて、いつも僕たち家族を支えてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。そして笑福、11歳の誕生日おめでとう」とつづった。