米イラン合意で双方の説明に食い違い　トランプ大統領「核査察に同意と認識」　イラン反発「核問題協議していない」

アメリカのトランプ大統領は22日、イランがIAEA＝国際原子力機関による核査察を受け入れるとの認識を示しました。

イラン側は「核問題は協議していない」と反発し、双方の説明に食い違いが生じています。

トランプ大統領：

我々に2つのことがある。海峡が開かれていること、そして、核兵器を決して持たない国があることだ。絶対に決して核兵器を持つことはない。

トランプ大統領は記者団に対し、戦闘終結に向けた「覚書」の合意後、初めて行われたイランとの協議を踏まえ、「イランは決して核兵器を持たない」と強調しました。

また、これに先立ち、自身のSNSで「イランが兵器の査察に同意すると誰もが認識している」と投稿し、イランがIAEAによる査察を受け入れるとの認識を示しました。

一方、イラン外務省のバガイ報道官は22日、スイスでの協議では核問題は扱っておらず、新たな約束もしていないとして、アメリカ側の主張を否定しました。

そのうえで、IAEAとの協力は指導部の決定に基づいて進められるとしています。

アメリカ側の説明によりますとIAEAの査察官らとの協議は今週中にも行われる見通しです。

また、現地メディアは、査察の範囲や時期などの詳細は、スイスで続く実務者協議で話し合われる見通しと伝えています。