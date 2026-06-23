【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｉ組のフランス（世界ランキング３位）がイラク（同５７位）に完勝し、決勝トーナメントに駒を進めた。

（世界ランキングは１１日時点）

フランス３―０イラク

フランスが２連勝で１次リーグを突破した。エースのエムバペは１４分に強烈なシュートを決めると、雷雨による中断が明けた後半の５４分に追加点を挙げて、Ｗ杯通算１６得点とした。イラクは序盤から押し込まれ、後半の決定機も逃した。

エムバペ、主将としての自負と決意

フランスの主将として大会に臨む２７歳のエムバペは、この試合で代表通算１００試合出場。節目の一戦で２得点を挙げ、その類いまれな得点能力を改めて見せつけた。

１４分、ゴールまで約２０メートルの位置でボールを受けると、利き足ではない左足で豪快に蹴り込んだ。会場内で表示されたスピードは時速１１９キロの弾丸シュート。雷雨のため中断し、後半の開始が大幅に遅れたが、なんのその。５４分には相手のミスから加点し、Ｗ杯通算得点を１６に伸ばした。

Ｗ杯初出場だった１８年ロシア大会は、強靱（きょうじん）なフィジカルを生かしたパワーとスピードで躍動し、優勝を飾ったチームで「次代のスター」と注目を集めた。２２年大会では、自身は８ゴールを決めたが、チームはあと一歩で連覇を逃した。３度目の今大会は、練習から積極的にチームメートに声をかけるなど主将としての自負と決意がにじむ。

前日の記者会見。初戦のセネガル戦で精彩を欠いたデンベレの起用を疑問視する質問が出ると、「彼は欠かせない選手。代表を熟知しており何の問題もない」と言い切った。この試合で、デンベレは１得点１アシストの活躍。ピッチ上で、２人で強く抱き合った。

かつて代表主将を務めたデシャン監督も「ピッチ内外で模範となれる」と信頼する。自らのゴールと姿勢で、タレント集団を頂点へと引っ張っていく。（平島さおり）