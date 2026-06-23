【新作ガチャ】チップやデール、マリーが登場!「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」を2026年6月（6月29日週発売）より発売する。全6種で価格は300円。
2026年6月（6月29日週発売）発売「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」(全6種・300円)
「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」は、小さくてかわいいディズニーのアニマルキャラクターをモチーフにした、おしゃれなファッションリング。ころんとしたボリュームのあるサイズ感で、指に着けても置いて飾っても存在感たっぷり。本体サイズは約3cm。
○ラインナップ
チップ
デール
クラリス
ディズニー マリー
チェシャ猫
ミス・バニー
2026年6月（6月29日週発売）発売「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」(全6種・300円)
「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」は、小さくてかわいいディズニーのアニマルキャラクターをモチーフにした、おしゃれなファッションリング。ころんとしたボリュームのあるサイズ感で、指に着けても置いて飾っても存在感たっぷり。本体サイズは約3cm。
○ラインナップ
チップ
デール
クラリス
ディズニー マリー
チェシャ猫
ミス・バニー