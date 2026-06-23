ベイマックス、餅や寿司を食べる!? 新作ガチャ「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」を2026年6月（6月29日週発売）より発売する。全4種で価格は400円。
2026年6月（6月29日週発売）発売「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」(全4種・400円)
「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」は、食べ物をもぐもぐ!?している「ベイマックス」のフィギュア。猫の「モチ」ではなくお餅をなでて、手がポカポカになっている姿に注目。立っている「ベイマックス」には台座が付属。本体サイズは約4.2〜5.1cm。
○ラインナップ
せんべい/ベイマックス
もち/ベイマックス
さくらもち/ベイマックス
寿司/ベイマックス
2026年6月（6月29日週発売）発売「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」(全4種・400円)
「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」は、食べ物をもぐもぐ!?している「ベイマックス」のフィギュア。猫の「モチ」ではなくお餅をなでて、手がポカポカになっている姿に注目。立っている「ベイマックス」には台座が付属。本体サイズは約4.2〜5.1cm。
○ラインナップ
せんべい/ベイマックス
もち/ベイマックス
さくらもち/ベイマックス
寿司/ベイマックス