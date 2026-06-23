芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が２３日、自身のブログを更新。日本時間同日に行われたサッカーW杯北中米大会のアルゼンチン対オーストリアの一戦で、大ファンであることを公言しているアルゼンチン代表ＦＷのリオネル・メッシが２ゴールを決めたことへの心境をつづった。

「又メッシに泣かされました」と題して早朝４時４８分にブログを更新。「もー ねぇー 何なんでしょー この男（ひと）は」「今日 歴史が作られました 私は その歴史の目撃者となりました 並外れた 大変な【偉業】です」と書き出した。「Ｗ杯テレビ放送予定」と書かれた日付と試合のスケジュールをプリントした紙を蛍光ペンでマークし、試合結果までメモした写真もアップし「又々 メッシ ２ゴール」「そしてワールドカップ【歴代最多得点者】の記録を打ち立てました」と記し「１ゴール目から 又 涙が出ました ２試合で５ゴールですよ しかも ワールドカップで ですよ ３８才で ですよ」と“メッシ愛”はとどまることを知らず、「サッカーは技術と 頭だと言う事が良く分かる！！それと…最も大事なのは 人柄 人間性 性格だ」とつづった。

さらに「こんなに良い人だから 神は味方し チームメイトからも 相手チームからも 世界中のサッカーファンからも 尊敬され 愛されるのだ」「私も その１人 そんな人柄だから２２年間も メッシ 一筋に 愛し 尊敬して来ました メッシ！今日も感動を有り難う １７才でデビューした貴方の仕事を ２２年間 観て来れた事を幸せに思います そして貴方を愛し尊敬して来た事を誇りに思います 「私の目に狂いはなかった」と」と熱く語った。

この投稿には「まさに、また歴史的な瞬間を見る事が出来ましたね！！」「サッカーに詳しくなくともメッシの素晴らしさはよくわかります」「全試合見てるなんて素晴らしいです」「ルミ子さんのサッカー愛が伝わってくる一文で、こちらも感動です」などのコメントが寄せられている。