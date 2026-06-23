ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」（ミーアイ）のＴＳＵＺＵＭＩが、実写映画「モアナと伝説の海」（トーマス・ケイル監督、７月３１日公開）のヒロイン・モアナの吹き替え声優を務めることが２３日、都内で行われたスペシャルイベントで発表された。

海に選ばれた少女・モアナが、世界を救うために伝説の英雄・マウイとともに大海原へ旅立つ冒険ファンタジー。２０１７年にはアニメ版が公開された。

ＴＳＵＺＵＭＩは主題歌の「どこまでも〜Ｈｏｗ Ｆａｒ Ｉ’ｌｌ Ｇｏ〜」を初生歌唱。「”緊張しい”な性格なので、昨日の夜から眠れないほど緊張していた。私も背中を押されたこの曲を、モアナとして歌うことができて本当にうれしい」と笑みを浮かべた。

２０２４年に公開されたアニメ映画の続編ではＭＥ：Ｉがエンドソングを担当したが、当時は活動休止中。「参加できなかった時に、うれしい気持ちと悔しい気持ちで感情がぐちゃぐちゃになった」と振り返り、「私もモアナと一緒に仕事がしたいという気持ちが背中を押してくれて、オーディションに参加する勇気が出た。選ばれて本当にうれしいですし、幸せです」と喜びに浸った。

アニメのアフレコは初挑戦。「やったことない演技に不安でプレッシャーもあったんですけど、私自身モアナと重なる部分が多くて、共感できる部分が多い。モアナとたくさん向き合って、頑張りました」と胸を張った。

イベントでは、半神半人の英雄・マウイの日本版声優を歌舞伎俳優の尾上松也が務めることも発表。アニメ版から続投して同役を演じる。