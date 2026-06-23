森七菜、胸元開きドレス姿披露「大人の魅力全開」「オーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】女優の森七菜が6月22日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿を公開した。
【写真】24歳人気女優「大人の魅力全開」胸元開きドレス姿
6月20日に韓国・釜山で開催された「グローバルOTTアワード2026」に参加したことを報告した森。胸元に白いレースがあしらわれた黒いキャミソールのドレス姿を披露し、ざっくりと開いた胸元から美しいデコルテを見せている。
森は俳優・岡山天音主演のNHK総合ドラマ「ひらやすみ」（2025年）で助演女優賞にノミネートされていた。
この投稿に、ファンからは「大人の魅力全開」「エレガントで素敵」「発光してる」「可愛さと綺麗さが同居してる」「お肌すべすべで美しいデコルテ」「オーラすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳人気女優「大人の魅力全開」胸元開きドレス姿
◆森七菜、美デコルテ際立つドレス姿公開
6月20日に韓国・釜山で開催された「グローバルOTTアワード2026」に参加したことを報告した森。胸元に白いレースがあしらわれた黒いキャミソールのドレス姿を披露し、ざっくりと開いた胸元から美しいデコルテを見せている。
◆森七菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人の魅力全開」「エレガントで素敵」「発光してる」「可愛さと綺麗さが同居してる」「お肌すべすべで美しいデコルテ」「オーラすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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