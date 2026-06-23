＝LOVE大谷映美里、国立競技場での美脚衣装ショットに反響「キラキラオーラ半端ない」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月21日、自身のInstagramを更新。国立競技場での衣装ショットを公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「キラキラオーラ半端ない」国立競技場での美脚衣装ショット
＝LOVE は、6月20日と21日の2日間にわたり、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”◆」（※◆はハートマーク）を開催した。大谷は「イコラブ国立2days完走 ありがとうございました とてつもない景色でした！！！！キラキラな幸せ溢れる宝物のような時間だった〜 みんなとイコラブだから作れた空間だったなぁって、誇りに思います！自慢のみんなだー！！」「沢山のアイドルさんがいる中で見つけてくれて、ありがとう 大好きとありがとうが沢山伝わってますように…」と感謝をつづり、メンバーと指原との集合ショットなどのオフショットを複数枚投稿。背中に大きなリボンが2つついたミニの衣装で客席側を見ている後ろ姿や、コンサートのセットをバックにした衣装ショットを披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「国立完走おめでとう」「自慢の推し」「客席を見ている姿に胸熱」「アイドル衣装最高に似合ってる」「キラキラオーラ半端ない」「スタイル抜群」「美脚で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「キラキラオーラ半端ない」国立競技場での美脚衣装ショット
◆大谷映美里、国立競技場衣装ショット公開
＝LOVE は、6月20日と21日の2日間にわたり、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”◆」（※◆はハートマーク）を開催した。大谷は「イコラブ国立2days完走 ありがとうございました とてつもない景色でした！！！！キラキラな幸せ溢れる宝物のような時間だった〜 みんなとイコラブだから作れた空間だったなぁって、誇りに思います！自慢のみんなだー！！」「沢山のアイドルさんがいる中で見つけてくれて、ありがとう 大好きとありがとうが沢山伝わってますように…」と感謝をつづり、メンバーと指原との集合ショットなどのオフショットを複数枚投稿。背中に大きなリボンが2つついたミニの衣装で客席側を見ている後ろ姿や、コンサートのセットをバックにした衣装ショットを披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「国立完走おめでとう」「自慢の推し」「客席を見ている姿に胸熱」「アイドル衣装最高に似合ってる」「キラキラオーラ半端ない」「スタイル抜群」「美脚で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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