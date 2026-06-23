柱のようなデザインの“コラム型スピーカー”を比較試聴できるイベント「ポータブル・コラム型スピーカー試聴会」が7月21日、22日(水)に開催される。主催はリットーミュージックの音楽専門メディア、サウンド&レコーディング・マガジンで、「サンレコ音響設備ミーティング vol.1」として行なわれるもの。入場は無料(事前登録制)。場所は東京都千代田区神田錦町にあるKANDA SQUARE ROOM。

各メーカーからリリースされているコラム型スピーカーを比較試聴でき、実際の製品に触れながら、そのサウンドと機能を体感できる。

出展メーカー各社によるプレゼンテーションや、第一線で活躍するPAエンジニア・武井⼀雄氏のトークセッションも実施する。

「PA業務に携わるプロの方はもちろん、イベントの運営に携わる方、飲食店やアパレルなどの店舗を運営しながらイベントを開催したいとお考えの方にとって、音と音楽再生にまつわる課題解決の大きなヒントとなる」という。

【開催概要】

・DAY 1：2026年7月21日（火）11時30分 開場&開演 ～ 18時終了

・DAY 2：2026年7月22日（水）10時30分 開場&開演 ～ 17時終了

・場所：KANDA SQUARE ROOM

入場無料 事前登録制 申込みページは以下のリンクから

https://forms.gle/8ieBZJK9FuZdBtYC7

【出展ブランド】(予定) BOSE PROFESSIONAL Electro-Voice（キクタニミュージック） JBL PROFESSIONAL（Harman International） RCF（音響特機） YAMAHA（ヤマハミュージックジャパン）【イベント内容】 各製品の比較試聴（約60分） PAエンジニア、武井一雄氏によるトークセッション（約30分) 出展メーカー各社によるプレゼンテーション（約50分) フリータイム/タッチ&トライ（約30分）