Amazonは、7月7日から先行セールを行なう大型セール「Amazonプライムデー」に向けて、Fire TV StickやEchoスピーカーなどAmazonデバイスのセール価格を先行公開している。期間中、通常6,980円の「Amazon Fire TV Stick HD」は3,780円、同12,980円のディスプレイ付きスマートスピーカー「Echo Show 5」は5,980円で販売される。

4K対応の「Fire TV Stick 4K Select」は7,980円から4,780円に、スマートスピーカー「Echo Dot Max」は14,980円から8,980円に値下げされる予定。

そのほかカラー表示に対応した「Kindle Colorsoft」や屋内用カメラ「Ring Indoor Cam」、キッズタブレット「Fire HD 10 キッズモデル ピンク」、Wi-Fiルーター「eero 6+」もセール対象となる。

Amazonプライムデーは、プライム会員限定の特別セール。7月7日0時～9日23時59分はプライムデー先行セール、10日0時～13日23時59分はプライムデーとして実施される。

期間中は300万点以上の商品がセール価格で販売されるほか、ポイントアップキャンペーン、dポイントキャンペーン、手頃な価格のアイテムがさらにお得になる「Amazon Haul」でのセールなども実施される。