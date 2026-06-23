コンビニでアパレルが売れている。それも「破れたストッキングを慌てて買う」のではなく、「気に入った靴下やTシャツを買いに行く」という日常使いへ、お客さまの利用シーンが大きく変わってきている。

【写真】売上1位アイテムも「キムタク売れ」だった？発売当初、商品を見せつけるような投稿をする木村ほか、コンビニウエアでイケオジ化した筆者の姿も

火付け役は、2021年に始まったファミリーマートの「コンビニエンスウェア」だ。累計3,000万足を売り上げたラインソックス（税込み429円）、累計1,000万枚を超えた今治タオルハンカチ（税込698円）はすでに看板商品となっているが、いまやTシャツにサングラス、腕時計、日傘……と、なんでもござれの幅広い展開で、全身コーディネートが組めるアパレルブランドへと成長した。リエイティブディレクターはファッションデザイナーの落合宏理氏。コンビニ発のブランドとは思えないデザイン性が、若者を惹きつけている。

サングラス、アウター、腕時計、パンツはすべてファミマ、Tシャツのみローソンで購入。オシャレすぎるイケオジが爆誕

これに続いて、2022年からはローソン×無印良品が店頭で大きく売り場を取り全国展開をスタート、コンビニアパレルの市場を広げている。ついにはセブン-イレブンも今秋、アパレル専門企業と組んで本格参入する。ファミマが市場を開き、ローソンが追随し、セブンも参入する三つ巴の構図が、いままさに出来上がりつつある。

20年ほど前、私がローソンでコンビニアパレルのバイヤーをしていた頃から見れば、まさに隔世の感がある。当時、コンビニに「日常使いの顧客」が主流になるなど、まったく予想していなかった。そんなマーチャンダイジング（品揃え・売り場づくり）も、まったくしていなかったのだ。

数字でも変化は表れており、私が担当していた頃の標準的な店舗では3日に1足程度だった靴下の販売が、現在のファミマ・コンビニエンスウェア導入店では1日1足ペース売れている店舗もある。約3倍の伸びだ。

ストッキングが売上の半分を占めていた「緊急購買」の時代

当時のコンビニアパレルは、緊急購買が主流だった。象徴的なのがストッキング、いわゆるパンストである。私が担当していた当時のローソンのコンビニアパレル売場では、ストッキングが売上の半分以上を占めていた。

理由はシンプルで、「破れるから」だ。朝履いた瞬間、通勤途中、階段、デスクの角──ストッキングは突然伝線する。当時「OL」と呼ばれていた女性会社員を中心に、銀行・百貨店・受付・営業職などでは「ストッキング着用が当たり前」という時代だった。生足はマナー違反とすら見られていた。ところが百貨店も夜には閉まる。「今すぐ必要」という需要を、24時間営業のコンビニが一手に引き受けていたのである。

ストッキングだけではない。雨に濡れたから靴下、急なお泊まりになったから下着、トランクスやボクサーブリーフ、生理用ショーツ──まさに「困った時に買う」緊急購買の売り場だった。傘と並んで、コンビニが「緊急需要を解決する店」だったことを象徴する商品群だった。

ちなみに、コンビニのストッキング売り場は、昔よりかなり縮小している。オフィスカジュアル化、クールビズ、働き方改革、そしてコロナ禍のテレワークを経て、「履かなければならないもの」から「必要なら履くもの」へと、働く女性の服装の自由度が高まった結果である。

縮小といえば当時、私が手がけたものの定着まで至らなかった商品開発もある。「ガテンブランド」だ。「ガテン」とは、建設・土木・運送などの現場で体を動かして働く職人さん（いわゆる肉体労働系の職種）を指す言葉で、リクルートの求人誌『ガテン』が広めた呼び方だ。当時はワークマンがまだ今ほどの店舗網を持っていなかった時代背景もあり、コンビニの主要客層だったガテン系のお客さま向けに、リクルートと組んで商品を開発した。頭に巻きやすいロングタオルや作業性に優れた靴下など、丈夫さや快適性を追求したアイテムには、ニーズはあったはずなのだが、残念ながら定着には至らなかった。

だが、それ以上に、私が「失敗だった」と考えていることがある。

平成のデフレ消費では、製造を海外に発注し、ブランディングしたうえで、お客さまから見れば安い価格でありながら利益も取れる商品を開発するかたちがトレンドだった。安かろう、悪かろうである。20年前に私が担当していた頃も、ストッキングと今治タオルのハンカチを除けば、インナーを中心とするコンビニアパレルのほとんどが中国製造になっていた。

「日本製50%」が「1.5%」になる、その後押しをしてしまった

私自身、グンゼ、フジボウ、そしてローソンの親会社・三菱商事系のエムシーファッションといったメーカーと協業し、海外製造工場を開拓していた。当時から中国一極集中を是正する「チャイナプラスワン」が叫ばれており、ベトナム、タイ、インドネシアなどを回った。結果、ローソンのコンビニアパレル16品目はベトナム・ホーチミン製造となった。「次はバングラデシュだね」などと話している環境だった。

その結果、日本の繊維産業全体では何が起きたのか。ここで、自戒を込めて数字を挙げておきたい。

バブル期には日本人が着る服の約50%が日本製だった。日本繊維輸入組合の調査によれば、日本製の比率は1990年には50.1%だった。それがバブル崩壊後のデフレの進行、グローバリゼーションによる生産拠点の海外移転によって、じわじわと減っていった。そして輸入浸透率は数量ベースで98.5%（2023年） に、つまり日本製の比率は2023年時点で1.5%まで低下している。家庭のクローゼットに100着の服があれば、国産品は1〜2着という計算だ。

当時、私は兵庫県・加古川の靴下メーカーを回り、取引停止の商談をしに行っていた。いまでは大きく反省しているが、当時は時代の流れには逆らえなかった。この「日本製1.5%」という現実をつくる後押しを、自分の仕事がしてしまったのは間違いない。そうした動きは、もちろんコンビニだけで起きていたわけではないが……。

同じ靴下が880円と480円──ブランディングの重みを知った日

海外工場の開拓は協業先と一緒に行ったが、工場のレベルを見極めるために視察と工場開拓にも力を入れた。視察の中で、忘れられない経験がある。海外のある靴下工場で、某ブランドとまったく同じ靴下を、ローソンでは480円・利益率50%前後で製造してもらった。ところがその某ブランドは、同じ靴下を880円で売っていたのだ。同じモノが、ブランドの力で倍近い値段になる。ブランディングの大切さを、身をもって知る経験だった。

こうした経験が私自身にあったから、ファミマが始めた「コンビニエンスウェア」を、当初は懐疑的に見ていた。コンビニ自身がブランドになることは難しいだろうし、価格面でもユニクロなどSPA（製造小売業）とは同じ土俵では戦えない。コンビニ服＝緊急購買のイメージが拭えなかったのだ。その見立てが間違っていたことは、今日の成功のとおりである。

また、一部では今治タオルや日本製素材を打ち出す商品もラインナップされている。当時と今とでは環境が違うとはいえ、私ができなかった“国内への目くばり”が、できている。

なぜ今、コンビニアパレルは成功しているのか

今回のコンビニアパレルの成功は、もちろんバイヤーの商品開発の賜物だ。だがそれ以上に、大きな売り場を確保していることが大きい。コンビニ全体から見れば売上・利益効率は決して良くない。それでも「新しい市場をつくる」という戦略を優先しているのだ。

ここで効いているのが、親会社のトップダウンによる後押しである。ファミマのコンビニエンスウェアは親会社・伊藤忠商事が全面バックアップ。ローソン×無印は、ローソンの親会社・三菱商事と、無印を展開する良品計画との関係が背景にある。三菱商事は良品計画の主要株主の一つであり、かつては三菱商事系の会社が無印向け衣料を長年供給してきた間柄だ。売上効率だけでは説明できない大型投資を続けられたことが、成功の肝になっている。

戦略には、二つのタイプがある。

ファミマは無印が同じセゾングループだった歴史的経緯からもともと無印の衣料を扱っていたが、条件交渉で折り合えなかった経緯もあり、伊藤忠の協力で自社開発に踏み切った。自社でブランドを育成し、利益を確保する戦略だ。

一方、ローソン、そして今後のセブンは、すでにファン顧客を持つブランドと組む。こちらは利益よりも新規顧客の確保に力点を置き、「ついで買い」を誘う戦略である。アパレルそのもので大きく稼ぐというより、弁当・飲料以外の新しい日販アップ商品をつくり、来店動機を増やす狙いだ。

「実験店舗」としての専門店

注目したいのが、ファミマが2025年に、東京・港区芝浦に開設したコンビニエンスウェアのサテライトショップだ。通常店では数十アイテム程度だが、この専門店では、18坪ほどの店内にほぼフルラインナップとなる約150アイテムを展開する。これは単なる売店ではなく、コンビニアパレル版の実験店舗でもある。ここで得られた販売データや顧客の反応が、私にはコンビニアパレル版の実験店舗に見える。

バイヤー時代の感覚で言えば、狭い売り場で勝負するコンビニにとって、「広い売り場で思い切り試せる場」を別に持てることの価値は計り知れない。本来なら全店で試さなければ分からない品揃えの当たり外れを、専門店一店で先に検証できる。リスクを抑えながら次のヒットの種を探す、極めて合理的なMD（マーチャンダイジング）の仕組みである。

それでも残る課題は

ただし課題もある。依然として靴下やハンカチが売上を牽引しており、ここから先はインナー(下着系)やアウター(Tシャツ)のヒットアイテムを育てていく必要がある。前述のサテライトショップで約150アイテムを並べて新しい品揃えを試しているのも、まさにこの「次の柱探し」のためだろう。

そんな中、興味深い兆しがある。コンビニエンスウェアの腕時計だ。2026年4月17日に発売された、シチズン時計との共同開発モデル（税込1,998円）は、発売からわずか1カ月で欠品し、ヒットの予感が漂っている。

実は、コンビニで腕時計を初めて扱ったのは1996年。開発担当の先輩から引き継いで筆者が手がけたのが、まさに腕時計だった。当時、腕時計は「アパレル」ではなく、電池やカセットテープなどと並ぶ電気小物の担当として扱っていた。それが今はアパレルのライフスタイル商品として腕時計を扱う。このあたりにも、時代の変化をしみじみと感じる。

狭い売り場という制約の中で、次の一手は

コンビニアパレルは、コンビニ特有の売り場の狭さゆえに、品揃えに限界がある。だが、その制約の中でどんな新しい展開が待っているのか。

「コンビニで急に服が必要だから買う時代」から、「コンビニに服を買いに行く時代」へ。緊急購買から日常購買への大転換である。20年前、自分が緊急購買の売り場をつくっていた当事者だからこそ、この覚醒は感慨深い。次にどんなヒット商品が生まれるのか、一人の元バイヤーとして、心から楽しみにしている。

取材・文／渡辺広明

デイリー新潮編集部