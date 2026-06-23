人気バンド「back number」は23日、公式サイトなどを通じ、全国ツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」の熊本公演について、台風接近を受け「現時点では開催に向けて準備を進めている」とした。台風7号接近に加え、マリアナ諸島周辺で熱帯低気圧が台風8号に変わったと気象庁が発表。週末のイベントに大きな影響を与えている。

「back number」は27日と28日に熊本「えがお健康スタジアム」で公演を予定している。「只今開催に向けて準備を進めておりますが、今後の台風7号の進路予想を確認し、お客様の安全を最優先の上で判断させていただきます」とした。開催の可否については、決定次第、公式ホームページやSNSを通じて案内される予定。ファンに向け「ご心配をお掛けしておりますが、ご理解をお願い申し上げます」とコメントした。

28日に大阪で開催を予定している「スーパーソフビサミット」公式も「現時点では開催を予定しておりますが、今後の天候や交通機関の運行状況によっては、開催内容の変更や中止となる可能性があります」と呼びかけた。