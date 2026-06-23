山田優、約15年ずっと使っている意外な“愛用品”を告白 周囲の推しに流されず家族にも使わせるほどの愛用ぶり
モデルのSHIHO（50）が、23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。30年来の友人であるというモデルの山田優（41）とのコラボ動画を公開した。
【動画】「15年くらいずっと」山田優が使い続ける意外な“愛用品”
「日本のトップモデル・山田優とショッピングデート！（feat. 小栗旬の妻）」と題した動画で、山田が愛用しているスマートフォンを操作していると、スタッフが「ギャラクシーを使っている」と驚いた様子を見せる。すると山田は「そう！ずっと」と答え、プライベートでの意外な愛用品を明かしている。
山田が「15年くらいずっと」使い続けていることを話すと、SHIHOは「優ちゃん韓国通」と感心。それに対して山田は「大好き」と韓国への愛を告白し、「1番初めのスマートフォンがギャラクシーだったの」と、人生最初のスマホがギャラクシーだったというエピソードを披露した。
さらに「そこからずーっとギャラクシーを使っているの」と熱いこだわりを語り、周囲から「iPhoneいいよ」と勧められてもギャラクシーを使い続け、今では母親や弟までもギャラクシーに変更させたという、筋金入りの愛用ぶりを明かしている。
【動画】「15年くらいずっと」山田優が使い続ける意外な“愛用品”
「日本のトップモデル・山田優とショッピングデート！（feat. 小栗旬の妻）」と題した動画で、山田が愛用しているスマートフォンを操作していると、スタッフが「ギャラクシーを使っている」と驚いた様子を見せる。すると山田は「そう！ずっと」と答え、プライベートでの意外な愛用品を明かしている。
さらに「そこからずーっとギャラクシーを使っているの」と熱いこだわりを語り、周囲から「iPhoneいいよ」と勧められてもギャラクシーを使い続け、今では母親や弟までもギャラクシーに変更させたという、筋金入りの愛用ぶりを明かしている。