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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新

アナ回覧板

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こんにちは！

新人アナウンサーの瀧口美咲です！

先週水曜日、初めてラジオニュースを担当させていただきました！

この日をもって研修は終了…ついに研修でお世話になった部屋を脱出しました。

研修部屋は思い切り大きい声が出せるよう防音になっていて、何も話していない時は「シーン」という音が聞こえそうなくらい静かなんです。

私達はこの部屋に篭って研修を受けていましたが、休み時間にはテレビをつけてニュースを流したり、音が漏れないのを利用して歌を歌ったりと、工夫をして楽しく過ごしていました！

実際に研修部屋を卒業する時は、やっとだ！という気持ちもありつつも、寂しい思いもありました。

この部屋で感じたこと、学んだことを大切にこれからもコツコツ努力していきたいです。

瀧口美咲