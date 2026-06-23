中小企業の経営者らに法定利息の上限の約１０倍で金を貸し付けたとして、警視庁は２３日、東京都渋谷区、職業不詳の男（４５）ら３人を出資法違反（超高金利）容疑で逮捕したと発表した。

同庁は、３人が昨年１２月までの約３年間で約１３０人に違法に金を貸し付け、２億５０００万円の利息を得たとみている。

発表によると、男ら３人は２０２３年５月〜今年５月、１都２県の飲食店経営者ら４人に計約７２９万円を貸し付け、法定利息の上限の９・７倍にあたる計約３９１万円を受け取った疑い。逮捕は２２日。

男らは、貸し付けた額の１・２倍の現金を１か月後に一括返済するよう求めていた。違法金利だったことを隠すため、１・２倍の金額を貸したとの虚偽の公正証書を作成。一括返済できない場合は証書を基に強制執行をかけ、借り主の銀行口座を差し押さえて現金を回収していた。

資金繰りに悩む中小企業経営者らの間で「ここなら金を借りられる」と、口コミで評判が広がっていたという。２４年９月に借り主の１人から相談を受け、同庁が捜査していた。