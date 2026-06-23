【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）

【映像】衝撃！メッシ、GKの逆を突く“芸術的ダイレクト弾”炸裂の瞬間

アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、ワールドカップ歴代通算ゴール数の新記録を達成した一撃が話題になっている。オーストリア代表GKの逆を突いたテクニカルなダイレクトシュートに、ファンたちが反応した。

アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオーストリアと対戦。初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、ミロスラフ・クローゼが持つW杯最多記録（通算16得点）に並んでいたメッシは、このオーストリア戦で新記録を達成した。

開始早々にPKを失敗したメッシだったが、ゴールレスで迎えた38分に歴史的瞬間を迎える。左サイドから攻撃を展開し、攻め上がったDFファクンド・メディナがボックス脇からマイナス方向へグラウンダーのパスを供給。ボックス中央のFWチアゴ・アルマダはスルーを選択し、その背後から走り込んだメッシが左足でダイレクトシュートを叩き込んだ。

サイドから中央のメッシにボールが渡ったタイミングで、オーストリア代表GKアレクサンダー・シュラーガーはシュートに備えるため、ニアサイドから中央へポジションをスライドさせていた。その一瞬の動きを見逃さなかったメッシは、鋭いシュートをニアサイドに打ち込み、GKの逆を突く形に。遅れて手を伸ばしたもののボールには届かず、先ほどまで構えていたニアサイドを破られた。

このゴールはSNSでも話題となり、「マジかよ！」「上手すぎだろ」「メッシのシュートは本当にうまい」「なんだこれは…」「GKの動きを見て蹴っている」「錆びつかないシュート技術」「どこに打てば入るか分かっている」といった称賛の声が上がっている。

なおメッシは後半アディショナルタイムにもゴールを決め、通算18得点に更新。試合はアルゼンチンが2ー0で勝利し、メッシはプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

（FIFAワールドカップ2026）