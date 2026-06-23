元NHKアナウンサー有働由美子（57）が23日、テレビ朝日系「有働由美子の健康案内人」（月〜金曜午前9時55分）に出演。NHK時代の番組中の給水方法についてコメントした。

番組では誤嚥（ごえん）性肺炎について特集し、飲み込む能力を鍛える「のどトレーニング」の方法について具体的にリポートした。総務庁によると、異物をのどにつまらせてしまう誤嚥性肺炎での65歳以上の死因の6位となっている。猛暑での水分補給でも誤嚥する危険性はあり、のどの筋力が衰えないトレーニング方法を有働が行った。

水を飲むだけでむせることも出てくるケースもあり、有働が100CCの水分を何秒で飲むことができるかという実験をした。実験前に有働は「今、私、民放にうかがって生放送の合間だと、コマーシャルのときにお水を飲んでいる。NHKはコマーシャルがなかったんので、水を盗み飲みするのがスゴい大変で、けっこう上手にパッといけると思います」と水の早飲みに自信をみせた。

実際に立ち会った医師にストップウォッチを握ってもらい計測したところ、5秒31を記録。10秒以内で合格なので、余裕でセーフだった。