・野村原油やＷＴＩ原油は続落、米イランの協議進展で原油価格は下落

・ＳＭＫが全体軟調相場に逆行高、モノ言う株主の積極買い増しを受け株高思惑

・トライアイズはＳ高カイ気配、スタートアップのコーピーとフィジカルＡＩに関し業務提携

・バイセルは続伸、国内証券が目標株価引き上げ

・ＨＰＣシスはＳ高、トランプ氏が量子コンピューター開発推進の大統領令に署名

・メディアＬに買い先行、放送ＴＳ＋ＰＴＰの長距離伝送に成功

・ヌーラボが急速切り返し、２９年３月期営業１８億円目標の中計を評価し投資資金集中



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出所：MINKABU PRESS