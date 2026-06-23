超豪華攻撃陣が躍動!悪天候により2時間中断のアクシデントもムバッペ2発&デンベレ弾でフランスがイラクを圧倒!!
[6.22 W杯I組第2節 フランス 3-0 イラク フィラデルフィア]
北中米ワールドカップは現地時間22日、I組第2節のフランス代表対イラク代表を行い、3-0でフランスが勝利した。27日に行われる第2節でフランスはノルウェー、イラクはセネガルと対戦する。
立ち上がりからフランスがボールを保持し、イラクを押し込む展開が続く。5-4のブロックを敷いて構えるイラクに対し、ワンタッチ、ダイレクトのパス回しや個のクオリティでフランスがゴールに迫る。
前半10分間は何とか耐えたイラクだったが、14分に試合が動く。FWキリアン・ムバッペが右サイドでボールを持ち、縦に供給。一度はDFに防がれるもルーズボールになり、MFマイケル・オリーズが拾って中に折り返す。ワンツーの形になり、再びボールはムバッペの足元へ。そこから迷わず左足を振り抜き、強烈ショット。イラクGKアフメド バジルの手を弾き、さっそくネットを揺らす。ムバッペの2試合連続となるゴールで1-0とフランスが先制する。
このゴールでムバッペは北中米W杯3得点目、W杯通算15得点。トップを走るのはオーストリア代表戦の2ゴールで元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ氏が持っていた歴代最多得点記録の16得点を更新したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの18得点。今大会でも得点量産中の偉大な背中を追いかける。
前半途中から降り始めた豪雨により、ハーフタイムにて試合は一時中断。約2時間の中断後、試合は再開した。
後半9分、イラクにミスが出てしまう。DFサイード タフシーンのゴールキックの横パスがズレてしまい、GKアフメド バジルがトラップできずボールはMFウスマン・デンベレの元へ。デンベレは落ち着いてフリーのムバッペに預け、フィニッシュ。ノルウェー戦に続く、イラクDF陣のミスから2-0とフランスが追加点を奪う。ムバッペはこのゴールで今日2点目、W杯通算ゴール数はクローゼ氏と並ぶ16得点となった。
たたみかけるフランスは後半13分、デンベレがペナルティエリア内に楔のボールを入れるとムバッペが狭いスペースの中、テクニカルなターンで前を向き、右に開いていたオリーズにラストパス。左足で柔らかなループショットを放つとボールはバー直撃。イランゴールを脅かす。
直後の同14分にも右サイドをオリーズが突破し、デンベレがシュート。GKが防いだところ、詰めたのはMFアドリアン・ラビオ。ヘディングシュートはゴールならずもフランスの勢いは止まらない。
そして後半21分に2025年のバロンドーラーがついに目を覚ます。バイタルエリアからオリーズが左アウトで絶妙なラストパス。これをデンベレが右足で決め切り、3-0。攻撃の手を緩めないフランスがグループステージ突破に向けて得点を積み重ねる。
ムバッペは試合終了直後に爆発的なスピードを活かしたドリブル突破で抜け出し、ハットトリックのチャンスを迎えるもシュートは枠をとらえられず。試合はそのまま3-0で終了し、フランスがイラクに完勝。予選突破を確実なものとした。
北中米ワールドカップは現地時間22日、I組第2節のフランス代表対イラク代表を行い、3-0でフランスが勝利した。27日に行われる第2節でフランスはノルウェー、イラクはセネガルと対戦する。
立ち上がりからフランスがボールを保持し、イラクを押し込む展開が続く。5-4のブロックを敷いて構えるイラクに対し、ワンタッチ、ダイレクトのパス回しや個のクオリティでフランスがゴールに迫る。
このゴールでムバッペは北中米W杯3得点目、W杯通算15得点。トップを走るのはオーストリア代表戦の2ゴールで元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ氏が持っていた歴代最多得点記録の16得点を更新したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの18得点。今大会でも得点量産中の偉大な背中を追いかける。
前半途中から降り始めた豪雨により、ハーフタイムにて試合は一時中断。約2時間の中断後、試合は再開した。
後半9分、イラクにミスが出てしまう。DFサイード タフシーンのゴールキックの横パスがズレてしまい、GKアフメド バジルがトラップできずボールはMFウスマン・デンベレの元へ。デンベレは落ち着いてフリーのムバッペに預け、フィニッシュ。ノルウェー戦に続く、イラクDF陣のミスから2-0とフランスが追加点を奪う。ムバッペはこのゴールで今日2点目、W杯通算ゴール数はクローゼ氏と並ぶ16得点となった。
たたみかけるフランスは後半13分、デンベレがペナルティエリア内に楔のボールを入れるとムバッペが狭いスペースの中、テクニカルなターンで前を向き、右に開いていたオリーズにラストパス。左足で柔らかなループショットを放つとボールはバー直撃。イランゴールを脅かす。
直後の同14分にも右サイドをオリーズが突破し、デンベレがシュート。GKが防いだところ、詰めたのはMFアドリアン・ラビオ。ヘディングシュートはゴールならずもフランスの勢いは止まらない。
そして後半21分に2025年のバロンドーラーがついに目を覚ます。バイタルエリアからオリーズが左アウトで絶妙なラストパス。これをデンベレが右足で決め切り、3-0。攻撃の手を緩めないフランスがグループステージ突破に向けて得点を積み重ねる。
ムバッペは試合終了直後に爆発的なスピードを活かしたドリブル突破で抜け出し、ハットトリックのチャンスを迎えるもシュートは枠をとらえられず。試合はそのまま3-0で終了し、フランスがイラクに完勝。予選突破を確実なものとした。