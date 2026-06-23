開催：2026.6.23

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 4 - 2 [アストロズ]

MLBの試合が23日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアストロズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するアストロズの先発投手はハンター・ブラウンで試合は開始した。

1回表、4番 イサク・パレデス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TOR 0-1 HOU

2回裏、6番 岡本和真 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-1 HOU

4回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 2-1 HOU

6回表、5番 ホセ・アルテューベ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TOR 2-2 HOU

7回裏、7番 マイルズ・ストロー 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 3-2 HOU

8回裏、4番 アレハンドロ・カーク 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 4-2 HOU

試合は4対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのブレイドン・フィッシャーで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はアストロズのエニエル・デロスサントスで、ここまで0勝2敗4S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝2敗16Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.234となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 11:08:12 更新