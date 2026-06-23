開催：2026.6.23

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 1 - 2 [ドジャース]

MLBの試合が23日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとドジャースが対戦した。

ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するドジャースの先発投手はウィル・クラインで試合は開始した。

1回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 MIN 0-1 LAD

1回裏、2番 バイロン・バクストン 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-1 LAD

6回表、3番 フレディ・フリーマン 3球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 MIN 1-2 LAD

試合は1対2でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエリック・ラウアーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで3勝5敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、1勝3敗10Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.296となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 11:18:13 更新