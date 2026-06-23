開催：2026.6.23

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が23日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとDバックスが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

3回裏、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-0 ARI

4回裏、8番 ブレイズ・ジョーダン 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 2-0 ARI、9番 ネーサン・チャーチ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 3-0 ARI

6回表、5番 ノーラン・アレナド 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 STL 3-1 ARI

7回表、8番 トミー・トロイ 4球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 STL 3-2 ARI

試合は3対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで9勝4敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで5勝7敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝3敗19Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 11:24:13 更新