MAZZEL『夜の音』で3年間の苦悩の日々を赤裸々トーク！番組には、休養中だったMCの菊池風磨（timelesz）が約1ヵ月ぶりに復帰

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MAZZELが、6月23日放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に登場する。

■映画で共演歴のあるNAOYAと畑芽育が再会を喜び合うが、トークは思わぬ展開に…

SKY-HI、BE:FIRST、HANAなど多くの才能あるアーティストが所属するBMSGの中で、とりわけ異質な存在感を放つ8人組。なぜ今、急速に注目度を上げているのか？ デビューから3年にわたる苦悩の日々と知られざる素顔に迫る。

そしてMCには、休養中だった菊池風磨（timelesz）が約1ヵ月ぶりに復帰。久々に畑芽育とのコンビで番組が届けられる。

2023年、SKY-HIがBE:FIRSTに続いてプロデュースしたグループ、MAZZEL。メンバーは、圧倒的な歌唱力をもつメインボーカルのKAIRYU、ドラマの主演を務めるなど俳優としても活躍するNAOYA、ポップダンスのコンテストで数々の受賞経験を持つRAN、ブレイキングダンス日本一に輝いたSEITO、ラッパーとしてグループをけん引するムードメーカーのRYUKI、数多くのアーティストのバックダンサーを務めてきたTAKUTO、子役としてドラマやミュージカルに出演経験のあるHAYATO、甲子園常連校の元高校球児･EIKIの個性派8人。

2025年リリースの「Only You」が各音楽チャートで44冠に輝き、2026年に行われた初の全国アリーナツアーでは約9万人を動員。今やその活躍は音楽だけにとどまらず、人気雑誌の表紙を飾り、大手化粧品メーカーのアンバサダーに選ばれるなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで音楽シーンを驀進している。

メンバー全員が揃ったトークパートでは、映画で共演歴のあるNAOYAと畑芽育が再会を喜び合い、スタジオは和気あいあいムードに。菊池から「他のメンバーは？」と聞かれた畑は「他のメンバーは初めまして」と答えるが、実はNAOYA以外にも縁のあるメンバーがいることをすっかり忘れていて…。トーク中盤でそのことに気付いて大慌てに。

■デビュー直後の夏フェスで「全員で『悔しいな』って…」（RYUKI）

近年のボーイズグループといえば、オーディション番組で話題化し、デビューの時点で多くのファンを獲得しているケースが王道。しかしMAZZELの場合は、デビュー前の大々的なプロモーションはいっさい行われなかった。その裏には、プロデューサーSKY-HIのファンを思いやる気持ちがあったとNAOYAは言う。「オーディション番組って、視聴者さんが参加者の競争に気をもんじゃうから、その負担を減らしたかったということで。MAZZELを知ってもらったあとに僕たちのドキュメンタリーオーディションを観てもらうことで、よりMAZZELのことを知ってもらえるんじゃないかと」。

しかし、通例とは異なるそのスタートに、不安を拭い切れなかったメンバーも。KAIRYUは「めちゃめちゃ不安でした。注目度もなかったので。でも事務所が大きかったので、身の丈以上の所に連れて行ってもらえたりとかあって、こんなところに出られるレベルなのかな？ と。もっともっと頑張りたい気持ちがあった期間がめっちゃ長かったですね。今ももちろんですけど」と当時の心境を振り返る。

オーディション番組によるプロモーションもなく、華々しいスタートを切れなかったMAZZEL。デビュー直後に、注目度の低さを痛感する出来事が。RYUKIは「夏フェスに出たとき、本当にお客さんが少なくて…。全員で『悔しいな』って」。すると8人の気持ちに共感した菊池が「俺らもあるよ、全然」と、若手時代の苦労を明かすひと幕も。

そんな悔しさを味わった夏フェスのステージ。そこから現在のような注目を集めるまでに要した時間は3年。8人はこの3年間、どんな思いを抱いてきたのか？ どのように壁を乗り越えたのか？ 仕事がなく、思いどおりにいかなかった苦悩の日々、毎晩のように夢を語り合った思い出を振り返る他、彼らにとって重大なターニングポイントとなった1日とは…？

■BE:FIRST・SOTA「（MAZZELを）後輩グループとは思っていない」

8人の苦しかった時期を知るBMSGの先輩たちは、MAZZELをどう見ているのか？ BE:FIRSTのSOTAとSHUNTOに直撃インタビュー。SOTAは「後輩グループとは思っていない」とMAZZELのスゴさを語り、SHUNTOはメンバーの意外な一面を大暴露!?

注目のスタジオライブは、リリースしたばかりの新曲「So Strawberry」をスペシャルステージで披露。MAZZELのDPVやMVを数多く手掛けた映像クリエイター、te2taが演出に参加し、ダンス経験者ならではのカメラワークで、8人の最高のパフォーマンスを引き出す。

さらに、最高難度のダンスが話題の「J.O.K.E.R.」、4月に発売した2ndアルバムの収録曲でメンバー一人ひとりの声をピュアに届けることにこだわった「The Voice」の全3曲を披露。ファンは要チェックだ。

■番組情報

日本テレビ系『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

06/23（火）24:34～25:04

出演アーティスト：MAZZEL

MC：菊池風磨（timelesz）、畑芽育

ナレーション：CRAZY COCO

■関連リンク

『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/tokyo-midnight-music/

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/mazzel/