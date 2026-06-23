23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.1％減の3785億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.4％減の2759億円だった。



個別では上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 <1358> 、ＮＥＸＴ ＪＰＸ日経 <1591> など41銘柄が新高値。グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.17％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.51％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> は4.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.26％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.17％安、ｉシェアーズ シルバー ＥＴＦ <568A> は4.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が642円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1911億2100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均2012億6000万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が216億9100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が186億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が112億1300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が109億3100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が65億2300万円の売買代金となった。



株探ニュース